Новосибирский наркодиспансер получил новое оборудование

Клинико-диагностическая лаборатория областного наркодиспансера Новосибирска получила новый автоматический биохимический анализатор, приобретённый на средства регионального бюджета.

Современное оборудование заменяет устаревшую модель, которая проработала 14 лет, и теперь используется для анализа биологических образцов пациентов по назначениям врачей.

Заведующая лабораторией Елена Семёнова сообщила, что анализы проводятся всем пациентам, состоящим на учёте, проходящим лечение в стационаре, а также обратившимся за медкомиссией в отделение платных услуг. Количество необходимых анализов зависит от диагноза.

Новый анализатор позволяет проводить до 400 тестов в час, что значительно повышает скорость и качество исследований. В прошлом году лаборатория выполнила около 39,5 тысяч биохимических исследований.