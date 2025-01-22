Новосибирцам назвали главные запреты на Филиппов день 22 января

22 января православные верующие отмечают память святителя Филиппа, митрополита Московского и всея Руси.

Святой жил в эпоху Ивана Грозного и выступал против опричнины, за что был лишён сана и сослан в Успенский монастырь в Твери, где погиб от рук Малюты Скуратова. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

В народе этот день называется Филипповым днём. В этот день было запрещено бездельничать. Люди приводили в порядок себя и жилище, так как за время праздников накопилось много дел. Женщины мыли полы, а мужчины занимались тяжёлым трудом.

Кроме того, в этот день ходили в баню, чтобы смыть остатки Святок. Считалось, что нельзя быть непомытым или одевать нечистую одежду, иначе можно было притянуть неудачи. Также запрещалось пришивать пуговицы, что считалось символом зашивания старых проблем, от которых будет трудно избавиться в новом году. Ругаться в этот день также было нельзя, так как это могло привести к неприятностям.

Не рекомендовалось отправляться в дальнюю дорогу, так как она могла быть неудачной, а алкоголь в этот день также не употреблялся, чтобы избежать встречи с нечистью.

В старину также внимательно следили за погодой. Ясная погода предсказывала хороший урожай, а вьюга – ненастное лето.