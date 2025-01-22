Новосибирцев предупредили о краже аккаунтов на «Госуслугах» под предлогом обновления электронного дневника

В России зафиксирована новая схема мошенничества, нацеленная на получение доступа к аккаунтам пользователей портала «Госуслуги».

Злoумышленники выдают себя за сотрудников образовательных учреждений, звонят родителям и просят сообщить код из SMS-сообщения для обновления данных о школьниках. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Мошенники представляются руководителями школ или педагогами, используя данные реальных работников образовательных учреждений и технологии дипфейков. Они могут также предупредить родителей о предстоящем звонке из школы, чтобы затем получить код подтверждения у ребенка.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупреждает, что для обновлений в системе «Госуслуг» не требуется вводить коды из SMS. Обновления происходят автоматически на устройствах пользователей, и все уведомления поступают от самой платформы в виде системных сообщений.