Новые нацпроекты, забота о семье, клиентоцентричность: в Правительстве региона определили приоритеты социального развития

Расширение спектра мер социальной поддержки, в том числе, семей, цифровизация отрасли, предоставление максимально адаптированных для каждого человека услуг – эти и другие направления развития отрасли обсудили 22 января в Правительстве региона на расширенном заседании итоговой коллегии министерства труда и социального развития Новосибирской области «Семья – основа развития отрасли» с участием представителей органов власти, депутатского корпуса, общественности.

Открывая заседание коллегии, первый заместитель Губернатора Юрий Петухов от имени Губернатора поблагодарил работников социальной сферы за продуктивную работу и подчеркнул, что 2025 год – это год старта новых национальных проектов. Министерство труда и социального развития региона является участником двух национальных проектов «Семья» и «Кадры».

«В регионе увеличивается число государственных услуг и мер социальной поддержки, в том числе, в части заботы о семьях. Новые решения, направленные на повышение качества жизни граждан, принимаются с учетом оценки на соответствие их принципам клиентоцентричности, адресности, доступности. Работа по повышению эффективности и качества оказываемых услуг, особенно семьям, воспитывающим детей, остается приоритетной и будет продолжена. Не утрачивают актуальности задачи по цифровизации отрасли, совместно с минцифрой региона достигнут ряд положительных результатов, в том числе, цифровизация процесса предоставления реабилитационного сертификата для участников СВО, и процесса выявления и учета социальных услуг в целом», – отметил первый замгубернатора.

Заместитель Губернатора Константин Хальзов подчеркнул важность преемственности реализации национальных проектов в Новосибирской области и особо отметил важность социального сопровождения человека на протяжении всей жизни. «От зачатия до последнего дня жизни каждый житель Новосибирской области должен прожить счастливо», – отметил замгубернатора.

Министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева в числе ключевых задач отрасли назвала комплексный подход к поддержке семей с детьми, сохранению здоровья потенциальных родителей и формированию семейных ценностей через синергию материальных и нематериальных ресурсов. «Уже сейчас мы отмечаем положительную динамику увеличения количества многодетных семей в регионе: статистика 2024 года – почти 50 тысяч многодетных родителей. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял порядка 47 тысяч семей», – добавила Елена Бахарева.

Индексация действующих выплат и их перевод в электронных формат, введение дополнительных мер поддержки, содействие в трудоустройстве, включая возможность получения новой профессии, развитие системы социальных сервисов предоставления услуг и реабилитационного кластера для семей, воспитывающих детей с нарушениями здоровья, успешные проекты по профилактике социального сиротства, обеспечение жильем детей-сирот, расширение сети организаций отдыха и оздоровления детей, а также эффективные кейсы активного долголетия для пожилых членов семьи – все показатели 2024 года министерством достигнуты. Многие мероприятия и меры поддержки после перепрошивки вошли в состав новых национальных проектов «Семья» и «Кадры», стартовавших в 2025 году.