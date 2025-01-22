Новый корпус детского сада в центре Новосибирска проинспектировал мэр Максим Кудрявцев

Завершено строительство дополнительного корпуса детского сада № 117 на ул. Крылова. В конце февраля учреждение получит лицензию и откроет двери для воспитанников. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев высоко оценил оснащение сада, отметив, что этот объект – отличный пример муниципально-частного партнёрства.

«Появление нового корпуса детского сада – это долгожданное событие для жителей микрорайона. Оно стало возможным благодаря совместной работе мэрии и частного инвестора. Застройщик за счёт собственных источников возвёл здание, благоустроил прилегающую территорию. Мэрия, в свою очередь, приобрела мебель, оборудование и инвентарь на сумму 15 млн рублей. В дальнейшем муниципалитет также будет нести эксплуатационные затраты, – подчеркнул мэр Максим Кудрявцев. – В 2024 году по схеме муниципально-частного партнерства помимо этого детского сада был построен садик на ул. Островского и реконструировано здание лицея № 9. Мы эту практику будем продолжать в рамках комплексного развития территорий. Город растёт, и очень важно, чтобы вместе со строительством жилых домов развивалась социальная инфраструктура».

Второй корпус детского сада № 117 «Дружная семейка» рассчитан на 90 мест – шесть групп дошкольников от одного года до семи лет. В трёхэтажном здании оборудованы пищеблок, музыкально-спортивный зал, кабинет ЛФК и массажа, класс дополнительного образования, кабинеты психолога и логопеда. На территории обустроены дорожки, спортивные площадки, установлены малые архитектурные формы, выполнено озеленение.

По словам руководителя компании-застройщика ГК «СМСС-строй» Анатолия Павлова, здание детского сада построено по индивидуальному проекту.

«Одна из самых сложных задач, которую нам предстояло решить — это вписать новый объект в территорию действующего садика. Пришлось полностью разрабатывать проектно-сметную документацию от эскиза до финала, выполнять реконструкцию имеющихся инженерных сетей. Наши проектировщики с этой задачей справились. В результате мы получили красивый детский сад, просторный, светлый, с лифтом. Считаю, что это здание –наш подарок родному городу», – отметил Анатолий Павлов.

На данный момент все работы завершены, оборудование закуплено и установлено. Разрешение на ввод в эксплуатацию получено 17 декабря 2024 года. До конца февраля учреждение планирует получить лицензию и принять воспитанников.