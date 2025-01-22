Министерство обороны Российской Федерации опубликовало данные о ходе проведения специальной военной операции.

На Харьковском направлении подразделения группировки войск "Север" нанесли удар по формированиям мотопехотной бригады ВСУ в районе Волчанска. Потери противника составили до 60 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

На Луганском и Донецком направлениях войска группировки "Запад" заняли выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в нескольких районах. Уничтожены свыше 510 военнослужащих, семь боевых машин, 17 автомобилей, десять орудий и два склада боеприпасов.

На Донецком направлении подразделения группировки "Юг" улучшили тактическое положение и нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Константиновки, Дружковки и других населенных пунктов. Противник потерял до 290 человек, два автомобиля, семь орудий и склад боеприпасов.

В Донецкой Народной Республике войска группировки "Центр" освободили населенный пункт Волково и нанесли значительные потери живой силе и технике ВСУ. Уничтожено до 580 военнослужащих, семь боевых машин, шесть автомобилей и девять артиллерийских орудий.

На южных направлениях подразделения группировки "Восток" продвинулись в глубину обороны противника, уничтожив до 120 военнослужащих, технику и артиллерийские орудия, включая гаубицу производства Великобритании. Группировка "Днепр" нанесла поражение в районах Херсонской и Запорожской областей, где ВСУ потеряли до 100 человек, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Средства оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины в 148 районах.

Противовоздушной обороной сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, шесть снарядов HIMARS и 156 беспилотников.

Всего с начала операции уничтожены более 65 тысяч единиц техники и вооружения противника.