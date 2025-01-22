Премьеры в кино последней недели января

Сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино» представила горожанам афишу конца первого месяца года. Зрителей ждут Всероссийские премьеры впечатляющих киноисторий – от доброй сказки до мистического хоррора.

22 января в «Синема Парк» ТРЦ «Ройял Парк» состоится премьера мистического хоррора от создателей триллера «Клаустрофобы: квест с того света» — «Проклятие Паранормальное видео».

Группа начинающих блогеров решает снять расследование загадочной истории серийного убийцы Малыша Блума. По городской легенде он продолжает свою охоту с того света: все дело в проклятом видео, посмотрев которое, жертва чувствует непреодолимое желание покончить с собой.

Фильм можно увидеть в прокате с 23 января в сети кинотеатров «Синема Парк» и «Формула Кино»

25 января кинотеатр «Синема Парк» ТРЦ «Сан Сити» приглашает на всероссийскую премьеру от создателей «Приключений Панды» — мультфильм «Каяра. Путь судьбы». Это вдохновляющее приключение для всей семьи о том, как важно мечтать и верить в себя.

Отважная Каяра из империи инков с детства мечтала быть частью престижной лиги посланников. Но ни её смелость, ни её смекалка не могут победить существующие предрассудки. Бросая вызов судьбе, Каяра отправляется в захватывающее путешествие по просторам вокруг таинственного Мачу-Пикчу. Однако она и не догадывается, что скоро в её руках окажется судьба её племени и затерянного Золотого города.

26 января в кинотеатре «Синема Парк» ТРЦ «Сан Сити» состоится всероссийская премьера сказочного фильма «Школа магических зверей. Загадка волшебного леса». Это добрая история для детей и их родителей с элементами фэнтези о приключениях подростков и их магических говорящих питомцев. Волшебство возвращается, герои повзрослели, их взаимоотношения стали сложнее, а история еще интереснее. В новой части франшизы ученикам необыкновенной школы предстоит разгадать тайну сказочного леса, обрести неожиданных друзей и познакомиться с новыми магическими зверями.

Третья часть приключенческой саги снята по мотивам книжного бестселлера писательницы Маргит Ауэр. Серия книг немецкого автора по сей день остается одной из самых популярных детских фэнтези-франшиз в Германии и точно влюбит в себя поклонников «Гарри Поттера».

В новом фильме дети стали старше, а животные взяли на себя роль проводников, чтобы помочь своим хозяевам наладить отношения друг с другом. Историю о дружбе и любви с долей доброго юмора и иронии точно оценят поклонники фильма «Гарфилд», а элементы фэнтези в фильме увлекут в новый магический мир фанатов франшизы «Ночь в музее».

29 января кинотеатр «Формула Кино» ТРЦ «Аура» приглашает на всероссийскую премьеру нового фильма Джонни Деппа — байопик «Моди: Три дня на крыльях безумия». Картина расскажет о трех днях-вихрях из жизни итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни, известного своим друзьям как «Моди». Бурные события разворачиваются на улицах и в барах Парижа 1916 года. Обаятельный хулиган Моди, завсегдатай модных ресторанов и любимец женщин, окунается в пучину богемной жизни Парижа в попытках понравиться критикам и продать свои работы.

Роль известного экспрессиониста исполнил Риккардо Скамарчо («Тень Караваджо», «Джон Уик 2»), а компанию на экране ему составили сам Аль Пачино и британский актёр Стивен Грэм («Большой куш», «Пираты Карибского моря: На странных берегах»).

Перед началом фильма зрителей ждет сюрприз от Джонни Деппа.

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