Прокуратура Новосибирской области взяла на контроль ДТП в Кочковском районе

На автодороге К-17Р произошло столкновение автомобиля «Ford Transit» с микроавтобусом «Volkswagen».

Прокуратура Кочковского района начала проверку по факту двух дорожно-транспортных происшествий с участием четырех автомобилей, которые произошли в среду, 22 января, на автодороге К-17Р.

В первом случае столкнулись автомобиль «Ford Transit» и микроавтобус «Volkswagen». В результате сложных погодных условий водитель автомобиля «ГАЗ-3110» не смог избежать столкновения с остановившимся на месте первого происшествия автомобилем скорой помощи.

В результате аварий пострадали семь человек. Все они с различными травмами были доставлены в районную центральную районную больницу.