Рекорды строительства и дефицит кадров. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников о развитии рынка недвижимости

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников о состоянии строительной отрасли, знаковых объектах, факторах роста, жилье для детей-сирот и перспективах на 2025 год – в эксклюзивном интервью Сиб.фм.

— Андрей Александрович, как, на ваш взгляд, выглядит Новосибирская область на фоне других регионов по объемам строительства жилья, объектов социальной инфраструктуры?

— Новосибирская область стабильно удерживает позиции среди ведущих регионов страны в сфере строительства. Так, согласно данным за январь — ноябрь 2024 года, она заняла 13-е место среди всех субъектов РФ по общим объемам жилищного строительства и 5-е место по вводу многоквартирных домов. В Сибирском федеральном округе область уже несколько лет подряд сохраняет лидерство по темпам возведения жилья.

Стоит отметить, что в регионе активно развиваются проекты по созданию современной социальной инфраструктуры. Например, в последние годы были введены в эксплуатацию новые школы, детские сады и медицинские учреждения, что значительно улучшило качество жизни населения области. Также особое внимание уделяется строительству спортивных комплексов и культурных центров, способствующих всестороннему развитию жителей региона.

Таким образом, Новосибирская область демонстрирует уверенный рост и стабильную динамику развития, оставаясь одним из ключевых игроков на строительном рынке России.

— Какие знаковые объекты, введенные в Новосибирской области в 2024 году, вы могли бы назвать? А также те, которые планируют ввести в 2025 году.

— Среди наиболее значимых объектов, введенных в эксплуатацию в 2024 году, следует упомянуть Бассейн СКА в Новосибирске. Этот объект стал вторым бассейном в регионе после «Нептуна» с 50-метровой чашей для плавания. Спортивный комплекс оборудован всем необходимым для проведения международных соревнований. Дворец искусств в Озеро-Карачи, который теперь станет культурным центром для местных жителей. Детская школа искусств в Черепаново, предоставляющая возможность детям развивать свои творческие способности. Общеобразовательные школы в Новосибирске и Новосибирском районе, обеспечивающие качественное образование для школьников. Поликлиники в Оби, Чулыме, Колывани и Краснозерском, направленные на улучшение медицинского обслуживания населения.

Также стоит отметить такие федеральные проекты, как новый кампус НГУ. Завершены работы по строительству учебного корпуса и досугового центра специализированного учебно-научного центра НГУ, а также комплекса общежитий на 690 мест. Строительство объектов второй очереди продолжается, включая корпус поточных аудиторий со студенческим проектным центром, научной библиотекой и переходом, техническая готовность которого составляет 100%.

Что касается планов на 2025 год, то к ним относятся следующие объекты: школа по ул. Кубовой, 100 в Заельцовском районе Новосибирска, детская поликлиника на 250 посещений в смену в Барабинске, хирургический корпус в Колывани, Дом культуры в селе Ярково, бассейн в селе Здвинск. Все эти объекты призваны обеспечить дальнейшее развитие социальной и образовательной инфраструктуры региона, повышая уровень комфорта и качества жизни населения.

— Как шло предоставление жилья детям-сиротам в 2024 году? Что планируется сделать в этой сфере в 2025 году?

— В Новосибирской области реализуются меры по формированию специализированного жилого фонда для детей-сирот и представителей бюджетной сферы. Для этого строятся жилые комплексы, а также приобретаются квартиры на первичном рынке для служебного использования.

По итогам 2024 года в десяти районах Новосибирской области было возведено 29 жилых домов, где разместились дети-сироты. Дополнительно на первичном рынке приобрели еще 34 квартиры для этих целей. Таким образом, общее количество новых квартир, предназначенных для данной категории граждан, составило 63.

На 2025 год запланировано строительство 20 новых домов, включающих свыше 250 квартир. На данный момент уже ведется активное возведение 12 из них. На реализацию этих проектов в областном бюджете заложена сумма около 1,4 млрд рублей.

— Кадровый дефицит в строительной отрасли остается актуальной проблемой. Согласно данным Министерства труда и социального развития Новосибирской области, нехватка специалистов в этой сфере достигает 6,5 тысячи человек. Какие шаги предпринимаются для решения данного вопроса?

— Кадровый потенциал Новосибирской области успешно восполняется благодаря студентам, проходящим обучение в региональных образовательных учреждениях. В области функционируют несколько крупных вузов, занимающихся подготовкой и переподготовкой специалистов по строительным направлениям, а также учебные заведения среднего и профессионального звена, предлагающие программы профессиональной подготовки, повышения квалификации и переквалификации по рабочим профессиям.

Сегодня все большую популярность приобретает система целевого обучения, позволяющая организациям заранее планировать получение необходимых специалистов на несколько лет вперед.

С 1 мая 2024 года вступили в силу изменения в алгоритме приема на целевое обучение, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации. Важнейшим новшеством стало введение государственной информационной системы «Работа России», на платформе которой работодатели публикуют предложения о целевом обучении, а абитуриенты могут выбирать подходящие им заказы.

Традиционно работодатели привлекают кадры через службу занятости, сотрудничают с выпускниками профессиональных учебных заведений и используют возможности портала «Работа в России».

Министерство строительства Новосибирской области разработало механизм привлечения студентов на строительные площадки и предприятия промышленности строительных материалов региона. Студенты участвуют в работе строительных отрядов, осваивая профессии плотников, сварщиков, каменщиков, стропальщиков, монтажников, арматурщиков, кровельщиков, дорожных рабочих и штукатуров-маляров.

— Каковы перспективы строительной отрасли в Новосибирской области на 2025 год?

— Перспективы строительной отрасли в Новосибирской области на 2025 год выглядят весьма оптимистично. Планируется ввести в эксплуатацию не менее 2,154 млн квадратных метров жилья, а также построить 45 объектов социальной инфраструктуры в различных районах области. Кроме того, будут возведены 20 домов для детей-сирот и служебного жилья.

Параллельно с активным строительством продолжатся работы по цифровизации отрасли. В регионе создается цифровая вертикаль строительной отрасли, что позволит участникам строительного процесса взаимодействовать в единой цифровой среде на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства. Эти усилия будут продолжены и в 2025 году.

Согласно Указу Президента Российской Федерации, в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национального проекта «Цифровая экономика» в 2025 году продолжится внедрение технологий искусственного интеллекта в строительную сферу. Это создаст дополнительные возможности для оптимизации процессов и повышения эффективности работы.

Для успешного внедрения новых технологий потребуется наличие у специалистов соответствующих навыков и компетенций. Поэтому в 2025 году будет усилена работа по повышению квалификации кадров в строительной отрасли.