Роман с продолжением: судьба новосибирского долгостроя решается на торгах, а экс-директора застройщика - в суде

В Новосибирске до суда дошло дело экс-директора АО «Строй-Инверсия» Надежды Поляковой, а многострадальный долгострой в центре левобережья, владельцем которой является компания-банкрот, выставлен на торги. Адвокат предпринимателя рассчитывает, что дело передадут на доследование. В противном случае может возникнуть опасный прецедент.

Первое заседание по делу экс-директора «Строй-Инверсии» состоялось в Ленинском районном суде 9 января 2025 года. Однако уже на следующий день судья по ходатайству прокурора приняла решение передать дело Надежды Поляковой в Центральный районный суд. Дата ближайшего судебного разбирательства неизвестна.

Здание по улице Покрышкина, 3, соседствующее со сквером на улице Покрышкина — одна из известных «заброшек» на площади Маркса. Его должны были ввести в эксплуатацию еще в 2011 году.

На месте нынешнего недостроя руководство «Топ-Книги» предполагало построить штаб-квартиру компании и большой книжный магазин. Застройщиком выбрали АО ФСК «Новосибирская», которую возглавлял местный девелопер Сергей Чернатов.

Напомним, в 2000-х годах «Топ-Книга» была крупнейшим оператором книготоргового бизнеса России и располагала самой большой в стране сетью книжных магазинов. Кризис 2008 года ослабил позиции компании, а в 2011-м арбитражный суд признал ее банкротом.

Спустя некоторое время возникли проблемы и у застройщика, здание превратилось в долгострой. Появились новые дольщики, в числе которых были предприниматели Евгений Козлов, Вадим Бахтин, Даниил Копылов, Ашот, Гарагин, Арсен и Валерий Минасян, Наталья Побойкина и Владимир Туров. Общим решением дольщики решили достраивать объект самостоятельно, для чего создали АО «Строй-Инверсия». Это акционерное общество и возглавила Надежда Полякова.

Однако достроить объект так и не удалось. И уже много лет здание является заложником классического спора хозяйствующих субъектов вокруг объекта недвижимости. За это время две группы инвесторов пытались привлечь друг друга к субсидиарной ответственности. Группа предпринимателей пыталась доказать в суде инвестиции на сумму 100 миллионов рублей, но не смогла. И те же самые 100 миллионов рублей, отвергнутые арбитражным судом, предъявили в качестве гражданского иска бывшему директору компании Надежде Поляковой, но уже в рамках уголовного дела.

Надежде Поляковой предъявили обвинение в рамках уголовного дела по статье «мошенничество», то есть хищение чужого имущества путем обмана. Ее обвинили в растрате средств, которые якобы исчезли со счета компании. При этом, первоначальную сумму хищения из 8,5 млн в денежной форме следователь трансформировал в 117,46 млн в форме похищенного здания. И хотя долгострой юридически продолжает принадлежать дольщикам, это позволило следствию вмешаться в арбитражный процесс, наложить арест на здание – в целях возмещения убытков части дольщиков и остановить его продажу на торгах.

Позже уголовное дело приостановили, адвокатам удалось снять с Поляковой обвинения. В конце 2023 года следователь направила в прокуратуру официальный документ, что не видит состава преступления и повода предъявлять ей обвинения. Однако прокуратура настояла на возобновлении уголовного дела. Новое обвинение свелось к значительному снижению суммы хищения — до 2,2 миллиона рублей, которые Полякова якобы похитила со счетов компании, списав расходы на оплату за стеклопакеты и их монтаж. При этом, на собрании дольщиков в 2016 году сумму на установку стекол согласовали. А подрядчик установил стеклопакеты, что было доказано в арбитражном суде еще в 2018 году.

Адвокат Надежды Поляковой Арина Пелых рассказала, что в 2024 году совместно с Надеждой Поляковой они обращалась к бизнес-омбудсмену РФ Борису Титову, вместе ездили на прием в Москву, участвовали в заседании совета по защите прав предпринимателей, обращались в областную прокуратуру. Однако дело, несмотря на явные несостыковки, все же передали в суд.

Сейчас она надеется, что Центральный районный суд, который будет рассматривать дело, возвратит его прокурору на доследование, поскольку, по ее мнению, в деле имеются серьезные недоработки, а возможно, и коррупционная составляющая, с которой нужно разбираться.

В частности, по словам адвоката, в обвинительном заключении Поляковой нет главного: описания, как именно ее подзащитная похитила деньги. Подробно описано, что, как директор, она получала средства от инвесторов строительства здания на расчетный счет организации. Но как, когда и куда она их якобы не законно выводила, следователь не описывает, а прокуратура по непонятным причинам соглашается.

Полякова в ходе следствия предоставила и полную выписку с расчетного счета, и финансово-хозяйственную экспертизу из арбитражного процесса, в которой не только указано, что поступившие деньги на расчетный счет были перечислены на аренду земельного участка и строительные работы подрядчикам в полном объеме, но и подробно описаны результаты этих работ и дана оценка их рыночной стоимости.

Адвокат обвиняемой уточнила: если предъявляется обвинение в нецелевом расходовании средств, то должны быть доказательства этому. А их нет ни в деле, ни в обвинительном заключении.

Стороне защиты также кажутся странными и весьма опасными доводы адвокатов потерпевших о том, что следствию не надо рассматривать вопрос о расходах. А для признания факта хищения достаточно факта подписания директором организации соглашений о финансировании и получения денег на расчетный счёт. Арина Пелых считает, что сами по себе эти действия естественны для ведения бизнеса и не могут считаться мошенничеством, если нет доказательств растраты.

В противном случае, по мнению адвоката, может возникнуть крайне негативный прецедент, который отрицательно повлияет на ситуацию в малом и среднем бизнесе в целом. При таком подходе подвести под уголовную статью можно практически любые бизнес-операции и не только с получением денежных средств на расчетные счета. Именно поэтому уголовное дело экс-руководителя «Строй-Инверсии» можно считать знаковым.

Что касается спорного недостроя, то еще недавно его перспективы были неясны. Однако в настоящее время здание выставлено на торги. Готовность объекта оценивается в 90 %, стартовая цена – 490 миллионов рублей, шаг аукциона – 5 %. Заявки принимаются с 13 января по 17 февраля 2025 года.