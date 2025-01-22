Сибирская строительная неделя и строительный форум пройдут в Новосибирске

С 11 по 14 февраля в МВК «Новосибирск Экспоцентр» состоится Международная выставка в области строительства и дизайна «Сибирская строительная неделя». С 11 по 13 февраля в рамках выставки пройдет форум «Стратегии ускорения темпов строительства».

Форум станет одним из ключевых отраслевых событий, где экспертов и профессионалов строительной отрасли объединят более 70 мероприятий деловой программы.

«В этом году форум обещает быть еще более масштабным и интересным, увеличивается список стран, которые заявляют о своем желании представить свои наработки на выставке, расширяется количество тем, которые сегодня актуальны для многих регионов — совершенствование контрактной системы и ценообразование в сфере строительства, цифровизация отрасли, развитие механизмов КРТ, техническое регулирование, вопросы ЖКХ, градостроительства и архитектуры, кадровой политики и профориентации, — говорит о предстоящем форуме Дмитрий Богомолов, министр строительства Новосибирской области. — Нам предстоит большое серьезное общение, к которому приглашены представители Минстроя РФ и Государственной Думы РФ, Российского союза строителей, НОПРИЗа, НОСТРОЯ, АСОНО, федеральные и региональные эксперты, топ-менеджеры, руководители строительных организаций, архитекторы, дизайнеры, все, кто занят в строительстве на всех этапах – от проектирования до эксплуатации».

Что будет в программе форума

Ключевые отраслевые сессии форума:

• Расширенное заседание Правления Общероссийского межотраслевого объединения работодателей «Российский Союз строителей» на тему «Повышение эффективности бюджетных закупок в сфере проектирования и строительства. Концепция подготовки кадров для строительной отрасли». В заседании примут участие Сергей Музыченко, зам. министра строительства и ЖКХ России; Антон Глушков, президент НОСТРОЙ; Анвар Шамузафаров, президент НОПРИЗ; Игорь Манылов, начальник Главгосэкспертизы России; Андрей Травников, Губернатор Новосибирской области.

• Панельная дискуссия «Контроль и управление капитальными вложениями. Совершенствование ФГИС ЦС и методик корректировки цены контракта».

Модераторы: Антон Глушков президент НОСТРОЙ; Роман Теленчинов, зам. губернатора Новосибирской области. В дискуссии принимает участие Сергей Музыченко зам. министра строительства и ЖКХ России.

• Пленарное заседание «Формирование единой цифровой среды для всех этапов жизненного цикла объекта». Единая среда общих данных и форматов для изыскателей, проектировщиков, строителей и эксплуатантов. Бесшовная интеграция региональных информационных систем. В числе участников заседания Константин Михайлик, зам. министра строительства и ЖКХ России.

• Круглый стол «О ситуации на рынке строительства жилья в РФ. Перспективы для региональных застройщиков в 2025 году».

Модератор: Антон Глушков, президент НОСТРОЙ.

• Круглый стол «Проблемы финансирования долгосрочных девелоперских проектов в условиях снижения наполняемости эскроу счетов».

Модератор: Никита Стасишин, зам. министра строительства и ЖКХ России.

• Расширенное заседание комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ «Комплексное развитие территории и обеспечение территории социальной и инженерной инфраструктурой».

Модератор: Сергей Пахомов, председатель комитета Государственной Думы РФ по строительству и ЖКХ.

Организаторами форума выступают: Правительство Новосибирской области, Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), Российский Союз строителей, Ассоциация строительных организаций Новосибирской области (АСОНО). В деловых событиях принимают участие представители министерства строительства и ЖКХ РФ, комитета Государственной думы РФ по строительству и ЖКХ, ФАУ «РосКапСтрой», Ассоциации экспертиз России, НИУ МГСУ.

Что будет на выставке

Министр строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отмечает, что Сибирская строительная неделя за последние годы стала крупнейшей всероссийской площадкой для обсуждения самых насущных вопросов стройкомплекса, демонстрации передовых материалов, оборудования, инструментов, инженерных систем и техники, которые существуют на сегодняшний день.

Более 400 компаний из России, Китая, стран Средней Азии принимают участие в Сибирской строительной неделе. В числе лидеров рынка, что будут представлены на выставке, такие организации как Старко, Сибирский цемент, Profine, Алрокс, Века Рус, Ачинский цемент, ПСХ Альянс, Фёст Сиб, Центурион, Неватом, Турков НСК, Сибирская Генерирующая Компания, Зиверт Рус, Лю.ру, ALDOX, Сибирская латунь, Дитрикс-Сибирь, Завод ВАН, Страна Девелопмент, СЗ Вира Строй, Щербинский лифтостроительный завод, Ликолор и многие другие.

Генеральный тематический партнер Сибирской строительной недели – компания «Русский Свет», сотрудничество с которой продолжается уже не первый год. Один из крупнейших поставщиков электротехнического оборудования на территории РФ и стран СНГ, который в 2025 году представит на выставке продукцию под собственной торговой маркой, а также продукцию ведущих производителей в разделах «Электрика», «Энергетика», «Энергоснабжение», «Освещение».

MIDEA | LINVOL — официальный партнер Сибирской строительной недели в разделе лифтов и грузоподъемного оборудования. Это крупнейший роботизированный завод в Китае, который специализируется на создании инновационных лифтов и эскалаторов. В 2025 году Midea | Linvol впервые станут экспонентами выставки, представят лифтовую кабину в современном дизайне, а также проведут мероприятие в рамках деловой программы.

Сибирская строительная неделя сохраняет и расширяет тематику деловых площадок и дает возможность для общения и просвещения специалистам всех направлений, связанных со строительством и инженерной инфраструктурой.

Центр контрактования – новый формат работы для компаний! Здесь службы материально-технического снабжения девелоперов, застройщиков, отраслевого ритейлера и крупных компаний рассматривают предложения от производителей, поставщиков стройматериалов и подрядных организаций. Также возможна презентация продуктов и проектов компании для потенциальных инвесторов.

KreaCollab — бизнес-конференция дизайнеров. Современная площадка для презентаций, проектных и технических решений в профессиональной среде, а также для проведения мастер-классов от топовых спикеров и практиков индустрии дизайна.

Форум мастеров — мастер-школа от лучших практиков-отделочников — популярная площадка для проведения мастер-классов и презентаций новинок в сфере отделочных и ремонтных работ с участием популярных отраслевых блогеров и амбассадоров известных брендов. Для электро-монтажников и мебельщиков – конкурсы мастерства!

Лекторий — деловая площадка для презентации новых технологий и инноваций, цифровых продуктов, налаживания профессиональных и торговых контактов, обмена идеями, опытом. Третий день Лектория традиционно посвящен BIM-технологиям в строительстве.

Ярмарка вакансий – место, где службы HR могут рассказать об условиях труда в компании и пригласить к себе на работу молодых специалистов.

«Я – строитель будущего!» – интерактивная площадка, где студенты и школьники смогут получить 10 ключевых навыков будущего строителя. Проект реализует Общественный совет при Минстрое России при поддержке профессионального сообщества.

Ожидается, что за четыре дня гостями Международной выставки «Сибирская строительная неделя» и Форума «Стратегии ускорения темпов строительства» станут более 20 000 человек, из которых свыше 80% – профессиональные посетители, а также представители научного, экономического, образовательного сектора и органов власти.

Выставка «Сибирская строительная неделя» – профессиональная отраслевая площадка, крупнейшая на востоке России, адресована собственникам, топ-менеджерам и специалистам строительных компаний из регионов Урала, Сибири, Дальнего Востока, а также Беларуси и стран Азии.

Посетить площадку Сибирской строительной недели и Форума «Стратегии ускорения темпов строительства» — это значит быть в фокусе своей целевой аудитории, осваивать растущий строительный рынок Сибири и Дальнего Востока, налаживать международные связи и оставаться в курсе самых важных событий профессиональной среды и бизнеса.

Для того чтобы стать посетителем выставки, пройдите регистрацию на сайте sbweek.ru

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