Сильный ветер в Новосибирске: зафиксировано 18 обращений в ЕДДС

По данным на 20:00, в ЕДДС Новосибирска поступило 18 обращений из-за последствий сильного ветра. Большая часть сообщений связана со срывами конструкций кровель.

Горожане сообщили о срыве рекламного баннера на улице Трикотажной, а также о повреждениях кровель на улицах Оловозаводской, Широкой, Ватутина, Бердышева, Железнодорожной, Фрунзе и Земнухова.

Кроме того, зарегистрированы случаи повреждения автомобилей: на улице Учительской дерево упало на машину, на улице Зорге оборванный контактный провод троллейбуса повредил транспортное средство, а на улице Ипподромской пострадала машина из-за падения балконной рамы.

На улице Авиастроителей сильный ветер сдвинул киоск на проезжую часть.

Большинство последствий непогоды уже устранено управляющими компаниями, ГЦНР и ДЭУ. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме.