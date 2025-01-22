Температура до +1 градуса, пробки в 4 балла и курс доллара 100 рублей. Главное на 22 января в Новосибирске

Прогноз погоды
Как сообщает сервис "Яндекс.Погода", сегодня, 22 января 2025 года, в Новосибирске ожидается аномально теплая погода — утром будет -7 градусов, а днем +1.
Однако к вечеру придут резкие морозы и столбики термометров опустятся сразу до -20 градусов.
Также весь день будет дуть усиленный ветер со скоростью до 11 метров в секунду.
Пробки
По данным сервиса "Яндекс.Карты", на дорогах Новосибирска пробки зафиксированы в четыре балла.
Курс валюты
Курс доллара понизился до 100 рублей, потеряв больше двух рублей с 21 января.