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77.31% -5.9
сегодня
22 января, 10:09
пробки
4/10
погода
-0°C
курсы валют
usd 99.92 | eur 103.2
сегодня 08:00
общество

Температура до +1 градуса, пробки в 4 балла и курс доллара 100 рублей. Главное на 22 января в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Прогноз погоды

Как сообщает сервис "Яндекс.Погода", сегодня, 22 января 2025 года, в Новосибирске ожидается аномально теплая погода — утром будет -7 градусов, а днем +1.

Однако к вечеру придут резкие морозы и столбики термометров опустятся сразу до -20 градусов.

Также весь день будет дуть усиленный ветер со скоростью до 11 метров в секунду.

Пробки

По данным сервиса "Яндекс.Карты", на дорогах Новосибирска пробки зафиксированы в четыре балла.

Курс валюты

Курс доллара понизился до 100 рублей, потеряв больше двух рублей с 21 января.

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Валерия Митрохина
Журналист

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