Учёные из Новосибирска впервые «оживили» эмбрионы, замороженные в период диапаузы

В Институте цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске впервые в мире удалось получить потомство мышей из замороженных эмбрионов, взятых в период диапаузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Диапауза – это состояние, при котором развитие эмбриона млекопитающих приостанавливается до попадания в матку. Этот период характерен для многих млекопитающих и может длиться от нескольких недель до месяцев, пока не наступят благоприятные условия для развития плода.

Хранение эмбрионов осуществлялось в криохранилищах института, а мониторинг проводился с использованием программно-аппаратного комплекса CYTATION 5.

По словам учёных, результаты исследования имеют большое значение для современных репродуктивных технологий, в том числе для сохранения редких и исчезающих видов животных.