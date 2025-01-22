66.67% -10.6
66.67% -10.6
сегодня
22 января, 18:43
пробки
7/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 99.92 | eur 103.2
66.67% -10.6
сегодня
22 января, 18:43
пробки
7/10
погода
-12°C
курсы валют
usd 99.92 | eur 103.2
сегодня 16:20
общество

Учёные из Новосибирска впервые «оживили» эмбрионы, замороженные в период диапаузы

Фото: pxhere.com

В Институте цитологии и генетики СО РАН в Новосибирске впервые в мире удалось получить потомство мышей из замороженных эмбрионов, взятых в период диапаузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Диапауза – это состояние, при котором развитие эмбриона млекопитающих приостанавливается до попадания в матку. Этот период характерен для многих млекопитающих и может длиться от нескольких недель до месяцев, пока не наступят благоприятные условия для развития плода.

Хранение эмбрионов осуществлялось в криохранилищах института, а мониторинг проводился с использованием программно-аппаратного комплекса CYTATION 5.

По словам учёных, результаты исследования имеют большое значение для современных репродуктивных технологий, в том числе для сохранения редких и исчезающих видов животных.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в