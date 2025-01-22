66.67% -10.6
66.67% -10.6
сегодня
22 января, 17:06
пробки
5/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 99.92 | eur 103.2
66.67% -10.6
сегодня
22 января, 17:06
пробки
5/10
погода
-11°C
курсы валют
usd 99.92 | eur 103.2
сегодня 15:30
общество

В Новосибирске будет установлено более 170 новых остановок

Фото: Telegram-канал Максима Кудрявцева

Новые остановки появятся в Новосибирске в этом году.

В своем Telegram-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о том, что 2025 году в городе установят более 170 новых автобусных остановок. Большинство павильонов появится на тех площадках, где старые конструкции либо пришли в негодность, либо отсутствовали вовсе.

Места установки уже согласованы с районными администрациями города.

“В настоящее время ведутся работы по заключению контрактов на установку новых объектов”, — уточнил мэр.

Напомним, что сильный ветер обрушился на Новосибирск днем 22 января

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в