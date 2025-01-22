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общество

В Новосибирске люди «летают» на улицах города из-за разгула стихии

Фото: скриншот из видео

Сегодня, 22 января, в Новосибирске наблюдаются сильные порывы ветра.

Ветер настолько мощный, что сносит людей с тротуаров на проезжую часть, особенно на площади Калинина. Видео, запечатлевшее этот момент, было опубликовано в телеграм-канале АСТ-54.

МЧС предупреждает, что в Новосибирской области в ближайшие сутки усилится не только ветер, но и метели, а также ожидаются морозы до -28°C. Похолодание начнётся уже ночью.

По информации экстренных служб, порывы ветра могут достигать 28 м/с, и такие погодные условия продержатся в регионе в течение следующих двух дней.

Жителям советуют быть особенно осторожными на улице и избегать ненужных прогулок в условиях сильного ветра и холода.

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Игорь Кириченко
Журналист

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