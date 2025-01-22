В Новосибирске МФЦ приостановили работу из-за сбоя на серверах

МФЦ региона приостановили работу из-за сбоя на серверах.

Сегодня, 22 января, МФЦ Новосибирской области временно прекратили свою работу из-за технического сбоя. Об этом сообщили местные жители порталу Горсайт.

Как сообщает Министерство цифрового развития и связи Новосибирской области, причиной инцидента стала неисправность серверного оборудования Центра обработки данных, не связанная с внешними факторами.

Специалисты уже работают над устранением неполадок.

Напомним, что в девяти районах Новосибирской области ураганный ветер оборвал провода ЛЭП