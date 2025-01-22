В Новосибирске потратят 160 млн рублей на Неделю звезд КХЛ

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о начале выбора поставщика для проведения Матча звезд хоккея в Новосибирске.

Мероприятие состоится с 1 по 9 февраля 2025 года.

Для организации Матча звезд КХЛ выделяет 36 миллионов рублей. Кроме того, 131 миллион рублей направят на приобретение новых кресел, что позволит увеличить количество зрительских мест на «Сибирь Арене» с 10,5 до 12 тысяч. В настоящее время на арене проводятся монтажные работы по установке блитчеров.

В середине декабря в Новосибирске стартовал набор ста волонтеров для участия в мероприятии. Добровольцы будут помогать зрителям на точках активностей, содействовать болельщикам в перемещении по арене, а также выполнять организационные задачи.