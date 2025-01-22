В Новосибирске синоптики объяснили пришедшую метель со снегом

В среду, 22 января, в Новосибирске наблюдалась метель с сильным снегопадом.

По информации синоптиков Западно-Сибирского Гидрометцентра, такие погодные условия связаны с выходом теплой воздушной массы и прохождением циклона. Обычно подобные перепады давления и температуры характерны для межсезонья, особенно в ноябре-декабре. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Циклон, проходящий в основном через Томскую область, также влияет на Новосибирскую область. Специалисты объясняют, что сначала в регион пришла теплая воздушная масса из центральных районов Средней Азии, которая способствовала повышению температуры до 0 градусов. Позже, из-за смены давления, на область пошел холодный ветер с Карского моря.

Нестабильная погода будет продолжаться до 24 января. 25 января ожидаются усиленные порывы ветра, которые принесут с собой тепло из европейской части России. В ближайшие дни температура в Новосибирске останется умеренно морозной, а в начале следующей рабочей недели возможно возвращение более теплой погоды.