В Новосибирской области возбуждены уголовные дела по факту мошенничества и коммерческого подкупа

Следователи возбудили два уголовных дела по факту мошенничества и получения коммерческого подкупа при исполнении муниципального контракта.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ по Новосибирской области, возбуждено два уголовных дела в отношении директора подрядной организации и директора коммерческой фирмы. Уточняется, что первого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, второго — в коммерческом подкупе.

По версии следствия, директор фирмы без необходимых допусков заключила контракт с администрацией сельсовета на разработку проектно-сметной документации для строительства спортивного объекта. Для легализации своей деятельности она подкупила директора другой компании, имеющей нужный допуск, который за вознаграждение заверил результаты изысканий. В итоге подрядчик получил более 2,5 миллионов рублей за недостоверные документы, что сделало строительство лыжной базы невозможным.

Преступление было выявлено при поддержке УФСБ России по Новосибирской области. Сейчас проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств дела.