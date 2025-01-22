В Новосибирске завершено строительство корпуса детского сада № 117 на улице Крылова

В Новосибирске завершено строительство дополнительного корпуса детского сада № 117 «Дружная семейка».

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 17 декабря 2024 года. В новом трёхэтажном здании, рассчитанном на 90 мест, оборудованы пищеблок, музыкально-спортивный зал, кабинет ЛФК и массажа, класс дополнительного образования, а также кабинеты психолога и логопеда.

Территория детского сада благоустроена: выполнено озеленение, установлены малые архитектурные формы, обустроены дорожки и спортивные площадки.

Объект построен в рамках муниципально-частного партнёрства. Застройщик, компания ГК «СМСС-строй», возвёл здание и выполнил реконструкцию инженерных сетей. Мэрия Новосибирска приобрела мебель и оборудование на сумму 15 млн рублей и будет нести эксплуатационные расходы.

По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, реализация проекта является примером успешного взаимодействия муниципалитета и частного инвестора. В 2024 году по аналогичной схеме в городе были построены ещё один детский сад на улице Островского и реконструировано здание лицея № 9.

До конца февраля 2025 года детский сад № 117 получит лицензию и начнёт приём воспитанников.