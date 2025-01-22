В Новосибирской области боец СВО пытается лишить бывшую жену родительских прав

В Новосибирской области участник специальной военной операции Владимир (имя изменено) пытается лишить бывшую жену родительских прав.

Мужчина обратился в суд после того, как на его глазах в ноябре 2024 года бывшую супругу избили её собутыльники. По словам сестры бойца, Елены, мать оставила детей дома и ушла в бар, вернувшись с незнакомыми пьяными мужчинами. Когда Владимир пришел посидеть с детьми, его избили пятеро человек, в результате чего он получил травмы и был госпитализирован.

Елена утверждает, что ранее дети жили в ужасных условиях, не ходили в школу и были часто голодными и грязными. Вскоре после инцидента семья переехала в другое село, однако состояние прежнего жилья остается неудовлетворительным. Администрация, по её словам, отвечает на жалобы лишь отписками.

В ответ на запрос журналистов издания «АиФ-Новосибирск» Министерство труда и социального развития Новосибирской области сообщило, что семья получает необходимую помощь и что старшие дети переведены в новое образовательное учреждение.