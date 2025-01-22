В Новосибирской области начали тестирование сейсмостанций СКИФа

На площадке ЦКП «СКИФ» началось тестирование сети сейсмических станций для мониторинга и анализа вибрационной обстановки.

Сейсмометры будут непрерывно передавать данные в систему, которая с помощью алгоритмов будет анализировать вибрации, фиксировать микросейсмические колебания и уведомлять о возмущениях. Нейросеть определит источник шума, фиксируя его время и координаты.

Вибрационная стабильность установки критически важна для качества экспериментов, так как даже малые земные колебания могут повлиять на стабильность электронного пучка. Основными источниками вибрационного шума являются большегрузные автомобили, железнодорожные составы и промышленные предприятия. В случае превышения допустимого уровня шумов система мониторинга скорректирует положение пучка, минимизируя влияние на результаты.

Сейсмические датчики разработаны учеными Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука совместно с индустриальным партнером, а алгоритмы мониторинга и нейронная сеть — сотрудниками Передовой инженерной школы НГУ. В настоящее время исследователи работают над интерфейсом программы и синхронизацией датчиков с высокой точностью.