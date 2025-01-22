В Новосибирской области построят современную детскую поликлинику

Новую современную детскую поликлинику построят под Новосибирском.

В пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили о том, что в Барабинске построят современный корпус детской поликлиники, площадь которого составит почти пять тысяч квадратных метров. Все работы будут закончены уже в текущего году.

Уточняется, что в поликлинике будут предусмотрены диагностическое, стоматологическое, хирургическое, фтизиатрическое и другие отделения.

На данный момент в здании ведутся работы по монтажу инженерно-технических коммуникаций и внутренней отделке.

Напомним, что 24 000 семей из Новосибирской области улучшили жилищные условия