В Новосибирской области ударят морозы до -30 градусов

В Новосибирске ожидаются сильные морозы.

В Новосибирске и области к концу недели ожидаются морозы до -30 градусов. Такие данные приводит сервис погоды Gismeteo, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

В среду, 22 января, температура воздуха днем составит -1 градус днем. Ночью похолодает до -15 градусов. Также в мегаполисе ожидается снег с дождем.

В четверг, 23 января, днем значительно похолодает, до -17 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -24 градусов. Осадков не ожидается.

В пятницу, 24 января, будет -24 градуса. Ночью похолодает до -28 градусов. Осадков не предвидится.