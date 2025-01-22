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общество

В Новосибирской области ударят морозы до -30 градусов

Фото: Pexels.com

В Новосибирске ожидаются сильные морозы.

В Новосибирске и области к концу недели ожидаются морозы до -30 градусов. Такие данные приводит сервис погоды Gismeteo, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

В среду, 22 января, температура воздуха днем составит -1 градус днем. Ночью похолодает до -15 градусов. Также в мегаполисе ожидается снег с дождем.

В четверг, 23 января, днем значительно похолодает, до -17 градусов. Ночью температура воздуха опустится до -24 градусов. Осадков не ожидается.

В пятницу, 24 января, будет -24 градуса. Ночью похолодает до -28 градусов. Осадков не предвидится.

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Игорь Кириченко
Журналист

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