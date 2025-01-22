В Новосибирской области заканчивают разбирать экстренно севший в поле самолет

В Убинском районе Новосибирской области продолжается разборка самолета, совершившего вынужденную посадку в пшеничном поле 12 сентября 2023 года.

Осенью 2024 года были демонтированы элементы пассажирского салона и кабины пилота.

Глава района Олег Федорович Конюк сообщил изданию АиФ-Новосибирск, что работы по разборке продолжаются. Ранее с воздушного судна были сняты оба двигателя, большая часть механизации и другие элементы.

Пресс-служба авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщала, что планировалось завершить разборку к декабрю 2024 года, однако самолет все еще остается на месте.

Олег Конюк отметил, что сам он давно не посещал место, где идет разборка, и не может подтвердить, распиливается ли корпус самолета.