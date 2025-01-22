Житель Новосибирска зарегистрировал бренд акустических систем Myxahome

Житель Новосибирска Алексей Мухамедзянов подал документы на регистрацию бренда акустических систем Myxahome.

Начав свой бизнес четыре года назад, когда он собрал свою первую акустическую систему в теплице, Алексей не ожидал, что это приведет к созданию полноценного производства. Ранее он занимался прокатом квадроциклов и снегоходов, но увлечение музыкой стало основным стимулом для создания акустических систем. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Алексей разработал чертежи и изготавливал системы самостоятельно, делая расчеты и используя инструменты в теплице. Он снимал процесс на телефон и делился им в интернете, что привлекло внимание потенциальных клиентов. Первоначально он обменял свою первую акустическую систему на автомобиль, что стало началом его бизнеса.

Спрос на российские акустические системы вырос в связи с санкциями и ростом цен на импортную технику. В настоящее время предприниматель производит акустические системы почти полностью из отечественных материалов. Его продукция продается в 82 городах России.

Алексей также подал заявку на регистрацию товарного знака Myxahome и продолжает развивать бизнес с партнерами в разных городах.