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общество

Жители Новосибирска будут платить за отопление по новым правилам

Фото: freepik

По новым правилам новосибирцы будут платиться за отопление с марта 2025 года.

С 1 марта 2025 года новосибирцев ожидают изменения в системе начисления платы за отопление. Как сообщает МК в Новосибирске со ссылкой на юриста Наталию Феофанову, главное нововведение будет заключаться в использовании термина «общая площадь жилого помещения» для расчета стоимости отопления.

В расчет больше не будут включаться террасы, веранды, лоджии и балконы — данные для расчетов будут поступать из Единого государственного реестра недвижимости.

Также в случае поломки общедомового счетчика тепла, расчет будет осуществляться на основе среднемесячного объема потребления тепла за последний год.

Напомним, что новосибирцев предупредили о краже аккаунтов на «Госуслугах» под предлогом обновления электронного дневника

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Валерия Митрохина
Журналист

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