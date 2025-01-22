Жители Новосибирска будут платить за отопление по новым правилам

По новым правилам новосибирцы будут платиться за отопление с марта 2025 года.

С 1 марта 2025 года новосибирцев ожидают изменения в системе начисления платы за отопление. Как сообщает МК в Новосибирске со ссылкой на юриста Наталию Феофанову, главное нововведение будет заключаться в использовании термина «общая площадь жилого помещения» для расчета стоимости отопления.

В расчет больше не будут включаться террасы, веранды, лоджии и балконы — данные для расчетов будут поступать из Единого государственного реестра недвижимости.

Также в случае поломки общедомового счетчика тепла, расчет будет осуществляться на основе среднемесячного объема потребления тепла за последний год.

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