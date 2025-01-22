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общество

Жители Новосибирска установили новый рекорд по обращениям в Заксобрание

Фото: zsnso.ru

Новосибирцы установили рекорд по числу обращений в Заксобрание.

В прошлом году количество обращений в Законодательное собрание Новосибирской области достигло рекорда — 1 518. Это значительно больше, чем в предыдущие годы, когда за год поступало не более 850 заявок.

Как отметила начальник отдела по работе с обращениями граждан Наталья Баракина, ранее количество обращений было более стабильным.

Так, в 2020 году, в связи с пандемией и изменениями в Конституции, число запросов увеличилось до 1 093. В последние годы жители региона также активнее начали использовать электронные формы связи через сайт парламента.

Напомним, что жители Новосибирска будут платить за отопление по новым правилам

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Валерия Митрохина
Журналист

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