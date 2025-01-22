Зимний шторм обрушился на Новосибирск. 10 фотоснимков жуткого снежного коллапса

Новосибирскую область окутал сильнейший шторм.

Сегодня, 22 января 2025 года, в Новосибирской области наблюдается резкое ухудшение погоды – после плюсовой температуры, в регион резко приходят морозы, которые сопровождаются порывами ветра более чем до 20 метров в секунду.

Сиб.фм наглядно показал на кадрах обстановку в городе на данный момент: люди прячутся под капюшонами, все улицы перекрыты белой пеленой из снега, а сильнейшая метель противостоит новосибирцам во время ходьбы.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня ветер будет усиливаться от 17 до 22 метров в секунду.

Напомним, что климатолог заявил об аномальном морозе до – 45 градусов в Новосибирской области