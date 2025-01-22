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общество

Зимний шторм обрушился на Новосибирск. 10 фотоснимков жуткого снежного коллапса

Фото: Сиб.фм / Юрий Бабичев

Новосибирскую область окутал сильнейший шторм.

Сегодня, 22 января 2025 года, в Новосибирской области наблюдается резкое ухудшение погоды – после плюсовой температуры, в регион резко приходят морозы, которые сопровождаются порывами ветра более чем до 20 метров в секунду.

Сиб.фм наглядно показал на кадрах обстановку в городе на данный момент: люди прячутся под капюшонами, все улицы перекрыты белой пеленой из снега, а сильнейшая метель противостоит новосибирцам во время ходьбы.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», сегодня ветер будет усиливаться от 17 до 22 метров в секунду.

Фото Зимний шторм обрушился на Новосибирск. 10 фотоснимков жуткого снежного коллапса 2

Фото Зимний шторм обрушился на Новосибирск. 10 фотоснимков жуткого снежного коллапса 3

Фото Зимний шторм обрушился на Новосибирск. 10 фотоснимков жуткого снежного коллапса 4

Фото Зимний шторм обрушился на Новосибирск. 10 фотоснимков жуткого снежного коллапса 5

Фото Зимний шторм обрушился на Новосибирск. 10 фотоснимков жуткого снежного коллапса 6

Фото Зимний шторм обрушился на Новосибирск. 10 фотоснимков жуткого снежного коллапса 7

Фото Зимний шторм обрушился на Новосибирск. 10 фотоснимков жуткого снежного коллапса 8

Фото Зимний шторм обрушился на Новосибирск. 10 фотоснимков жуткого снежного коллапса 9

Фото Зимний шторм обрушился на Новосибирск. 10 фотоснимков жуткого снежного коллапса 10

Фото Зимний шторм обрушился на Новосибирск. 10 фотоснимков жуткого снежного коллапса 11

Напомним, что климатолог заявил об аномальном морозе до – 45 градусов в Новосибирской области

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Валерия Митрохина
Журналист

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