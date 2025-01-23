В Новосибирске легендарному Дому Ленина исполнилось 100 лет

21 января исполнилось 100 лет одному из самых известных зданий Новосибирска — Дому Ленина. В честь юбилея Новосибирская филармония, базирующаяся в этом историческом здании, подготовила серию мероприятий. В том числе руководство филармонии запустит интерактивную историю и предложит новосибирцам вспомнить самые яркие впечатления детства, связанные с Домом Ленина.

Директор филармонии Анна Терешкова рассказала Сиб.фм, что первыми гостями праздника стали юные жители города, для которых провели экскурсию по знаковым местам здания. Экскурсоводы не только раскрыли секреты истории Дома Ленина, но и рассказали о его роли в культурной жизни Новосибирска.

Основные торжества пройдут в течение года.

«Наш день рождения, который филармония празднует 6 февраля, мы в том числе уже посвятим 100-летию Дома Ленина», — отметила Терешкова.

7 мая состоится еще одно крупное мероприятие, связанное с 80-летием Победы. На нем расскажут о роли Дома Ленина в годы Великой Отечественной войны, ведь именно здесь работали радиостанции, вещавшие на всю страну.

Кроме того, филармония готовит интерактивный проект — инсталляцию в виде Дома Ленина.

«В каждом окошке этого дома мы разместим информацию о коллективах, которые сегодня работают в нашем здании. Это станет визуальным воплощением того, как Дом Ленина объединяет культуру и творчество», — отметила Терешкова.

Еще один аспект юбилейной программы — рассказ об исторических событиях, связанных с Домом Ленина. В частности, здесь в 1925 году был подписан указ о переименовании города из Ново-Николаевска в Новосибирск.

Анна Терешкова также обратилась к горожанам с предложением поделиться воспоминаниями о Доме Ленина.

«Для многих это место стало частью детства. Например, меня здесь принимали в пионеры, а еще я любила ходить в ТЮЗ, который тогда находился в этом здании», — поделилась она.