Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад по ДТП с автобусом в Новосибирской области

Из-за непогоды пассажирский междугородний автобус оказался в кювете.

Вчера, 22 января 2025 года, на трассе Р-254 в Мошковском районе Новосибирской области автобус Кемерово – Новосибирск улетел в кювете из-за того, что водитель не справился с управлением во время штормового ветра.

На тот момент в транспорте находились 17 пассажиров — никто из присутствующих не пострадал.

«По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится процессуальная проверка (ст. 238 УК РФ «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Долгалеву Е.Г. представить доклад о ходе проверки», — передали в пресс-службе СКР.

Напомним, что два ДТП произошло в Новосибирской области на одной трассе в течении 20 минут