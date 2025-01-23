Губернатор Андрей Травников поручил помочь новосибирским аграриям с обеспечением новой техникой

В 2025 году в Новосибирской области запланировано приобретение 842 единиц новой сельхозтехники на сумму 5,8 млрд рублей. На многих предприятиях региона внедряются инновационные технологии в сельскохозяйственное производство, а для аграриев по областной госпрограмме действуют меры господдержки для возмещения затрат на оборудование. По поручению Губернатора ситуацию контролирует министерство сельского хозяйства региона.

Господдержка аграриев является важнейшим направлением, обозначенным в региональной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» – актуальные изменения в нее утверждены Правительством региона – документ подписан Губернатором Андреем Травниковым 6 ноября, в период VII Агропродовольственного форума на тему «Технологическое лидерство – основа продовольственной безопасности». «Остаются актуальными те меры государственной поддержки, которые мы оказываем нашим аграриям. Объём государственной поддержки ежегодно возрастает» – подчеркнул глава региона, оценивая итоги года в сельском хозяйстве региона.

Тема импортозамещения современного оборудования для сельхозпредприятий является одним из основных направлений работы в сфере АПК. В настоящее время устойчиво работают предприятия, которые изготавливают сельхозтехнику различного уровня, класса и различной направленности для наших аграриев. Это посевные комплексы, почвоообрабатывающая техника, техника для внесения средств защиты растений. На одном из таких предприятий – ООО СП «Унисибмаш» – в ходе пресс-тура 23 января побывал заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

«В регионе полным ходом идет процесс импортозамещения сельхозтехники и производственных комплексов для АПК, что сегодня особенно актуально. На многих наших предприятиях уже трудятся конструкторы, которые на основе научно-исследовательских работ внедряют инновационные технологии в сельскохозяйственное производство региона», – рассказал министр сельского хозяйства Новосибирской области.

Госпрограмма «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» для новосибирских аграриев предусматривает господдержку по возмещению части затрат на приобретение и техсервис технических средств и сельхозоборудования до 50% понесенных затрат. «Государственной поддержке подлежит 43 вида технических средств и оборудования для сельхозпроизводства, произведенных на территориях Российской Федерации и Республики Беларусь. Безусловно, совместная работа министерства сельского хозяйства региона и производителей Российской сельхозтехники заключается в том, чтобы наполнить рынок доступной, конкурентоспособной и высокопроизводительной техникой. Это позволит нашим аграриям подобрать то оборудование, которое будет полноценно выполнять весь комплекс агротехнологических работ», – подчеркнул Андрей Шинделов.

Помимо этого, министр отметил, что производственные площади ООО СП «Унисибмаш» сегодня оснащены современным оборудованием и технологической оснасткой для производства качественной и доступной по цене сельскохозяйственной техники. На предприятии имеется парк необходимого металлообрабатывающего оборудования – это лазерные установки для листового раскроя металла, токарные и фрезерные обрабатывающие центры с ЧПУ, шлифовальные, зубонарезные станки, участок термообработки деталей, линии полимерного окрашивания и др. В 2025 году у завода юбилей – 30 лет, за годы работы выпущено около 30 000 сельскохозяйственных машин.