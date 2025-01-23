Из Новосибирска на Донбасс отправят два броневика и УАЗ «Василич»

Два броневика отправляются на Донбасс из столицы Сибири.

Зампред Новосибирского отделения партии «Справедливая Россия – За Правду» Сергей Шилов рассказал, какой груз доставят в зону специальной военной операции очередные авто проекта «УАЗ на Донбасс».

Так, из Новосибирска на Донбасс отправляются три автомобиля – это два бронированных внедорожника и УАЗ «Василич», переданный семьёй Маличенко в честь отца-военнослужащего.

«За третью машину, УАЗ «Василич», большое спасибо семье Маличенко. Как-то мы объявляли акцию «Дай позывной УАЗику» и семья Маличенко, спасибо им большое, передала для фронтовиков машину. Назвать УАЗ попросили «Василичем» в честь своего отца-военнослужащего. Россия сильна единением. Когда мы объединяемся, мы можем победить всех. Поэтому я призываю всех – помогайте, не оставайтесь равнодушными», – отметил Сергей Шилов.

По его словам, машины уже прошли капитальный ремонт и усиленную бронезащиту. Также известно, что они предназначены для доставки грузов и эвакуации раненых.

Вместе с авто на фронт отправят 30 блиндажных печей, электрогенераторы, кабели, носки, сладости и письма школьников.