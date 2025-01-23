Из-за ухудшения погодных условий в Новосибирске увеличивается риск ДТП

В Новосибирской области увеличивается риск аварий из-за непогоды.

По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, в связи с резкими морозами и усиленным ветром до 25 метров в секунду в регионе возникает высокий риск ДТП.

Так, за январь 2025 года в регионе в результате аварий погибли 19 человек и 165 получили травмы.

Поэтому МЧС России напоминает водителям: не превышать скоростной режим; держать дистанцию; не делать резких маневров, обгонов и перестроений; при неблагоприятных условиях лучше отказаться от дальней поездки на машине.

Напомним, что в Новосибирской области на федеральных трассах сняли ограничения из-за штормового ветра