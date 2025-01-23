Народные приметы 23 января: что можно и нельзя делать

23 января по народному календарю отмечается день Григория-летоуказателя.

В этот день часто происходит первая капель на морозе. Согласно традициям, люди ходили на Красную горку, повязывали тряпицу на колышек и загадывали желание.

Существуют также народные приметы. Например, при нарезании хлеба крошки следует класть в рот, чтобы сохранить здоровье. Если же крошки выбросить в ведро, это может привести к частым болезням. Чтобы быть здоровым и счастливым в течение года, в этот день рекомендуется готовить и есть мясные блюда.

Кроме того, по народным поверьям, 23 января нельзя выносить из дома мусор и золу, чтобы не лишиться счастья и удачи. Не рекомендуется жаловаться на здоровье, чтобы избежать серьезных заболеваний.

Также считается, что не стоит хвастаться материальными благами, чтобы не потерять их. Мытье посуды в чужом доме может привести к ссоре с хозяевами, а сквернословие и ругань привлекают в дом беду.