Новосибирск возглавил рейтинг городов с самыми высокими зарплатами для студентов

Аналитики платформы «Авито Работа» проанализировали рынок труда для студентов в 2024 году и выяснили, что самые высокие зарплаты предлагались в Новосибирске.

В среднем студентам с графиком «неполный рабочий день» предлагали 58 913 рублей в месяц, что на 25% больше, чем в 2023 году.

На втором месте рейтинга оказался Нижний Новгород, где средняя предлагаемая зарплата составила 57 845 рублей в месяц (+25% за год). Замыкает тройку лидеров Екатеринбург, где работодатели предлагали в среднем 56 850 рублей ежемесячно (+26% за год).

Средняя зарплата для студентов по России в 2024 году составила 57 797 рублей в месяц, увеличившись на 14% по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты связывают высокие зарплатные предложения в городах-лидерах с наличием крупных университетов, пользующихся спросом среди работодателей. Компании стремятся привлечь молодых специалистов, предлагая выгодные условия работы.