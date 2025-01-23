Новосибирские кондукторы просят переводить деньги им на телефон

В некоторых автобусах города кондукторы просят переводить деньги на их личный номер телефона.

Как сообщает портал ФедералПресс, в социальной сети ВКонтакте в группе мэрии Новосибирска местные жители рассказали о ситуации, которая произошла в одном из автобусов, когда кондуктор попросила перевести оплату за проезд на телефон.

«Наведите порядок на маршруте № 220! На данном маршруте не принимают ни банковские карты и карты школьников! Это безобразие! Кондукторы требуют переводить деньги на их телефоны», – написали в соцсети.

В связи с чем сибиряк, который пожаловался на ситуацию, предположил, что кондукторов могут заменить валидаторы.

Напомним, что в Новосибирске износ трамвайного парка достиг критического уровня