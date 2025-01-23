Новосибирских владельцев iPhone предупредили об опасности потери денег

Центр цифровой экспертизы Роскачества сообщил о распространении поддельных банковских приложений, которые могут представлять угрозу для пользователей смартфонов.

Особенно это касается владельцев iPhone, так как на этой платформе отсутствуют приложения ряда популярных банков. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Эксперты отметили, что фальшивые приложения сложно отличить от оригинальных. Признаки подделок включают малое количество отзывов, среди которых преобладают отрицательные, а также ошибки или лишние слова в названии и описании.

Установка таких приложений может привести к утечке личных данных, включая данные банковских карт, и потере доступа к сервисам. Также мошенники могут получить доступ к учетным записям пользователей на портале «Госуслуги».

Для защиты данных специалисты рекомендуют внимательно проверять приложения перед установкой и избегать загрузки программ из сомнительных источников.