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общество

Новосибирских владельцев iPhone предупредили об опасности потери денег

Фото: Pexels.com

Центр цифровой экспертизы Роскачества сообщил о распространении поддельных банковских приложений, которые могут представлять угрозу для пользователей смартфонов.

Особенно это касается владельцев iPhone, так как на этой платформе отсутствуют приложения ряда популярных банков. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Эксперты отметили, что фальшивые приложения сложно отличить от оригинальных. Признаки подделок включают малое количество отзывов, среди которых преобладают отрицательные, а также ошибки или лишние слова в названии и описании.

Установка таких приложений может привести к утечке личных данных, включая данные банковских карт, и потере доступа к сервисам. Также мошенники могут получить доступ к учетным записям пользователей на портале «Госуслуги».

Для защиты данных специалисты рекомендуют внимательно проверять приложения перед установкой и избегать загрузки программ из сомнительных источников.

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Игорь Кириченко
Журналист

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