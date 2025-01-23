Новосибирский актёр Яковлев-Суханов высказался о скандале с Дмитрием Певцовым

Актёр из Новосибирска Юрий Яковлев-Суханов, известный своими работами в театре и кино, прокомментировал скандал, связанный с уходом Дмитрия Певцова из театра «Ленком». В интервью Сиб.фм он отметил, что разделяет позицию Александра Збруева, считая, что Певцов не вправе называть театр своим родным домом.

«Для меня Збруев — авторитет, и его мнение гораздо сильнее, чем Дмитрия Певцова. Збруев говорил, что Певцов не имеет права называть "Ленком" своим театром, потому что он не выращен этим театром, а пришлый, по большому счету. Например, Олег Янковский, Николай Караченцов, Збруев, воспитались в этом коллективе. Они могли бы еще возникать, но не Дмитрий Певцов, который пришел из Театра Луны», — заявил Яковлев-Суханов.

Актёр также подчеркнул, что, несмотря на любые обиды, не стоит выносить конфликты на публику:

«У тебя что-то не получилось, иди туда, где у тебя получится. Вот, мол, мой портрет сняли. Ну, а ты кто, чего ты качаешь права? Ну сняли твой портрет, не нужен ты театру. Театр вообще жёсткая структура».

Скандал с Дмитрием Певцовым разгорелся после того, как его портрет был убран из «Ленкома», что актер воспринял как неуважение.

Напомним, что актёр из Новосибирска Юрий Яковлев-Суханов долгое время жил и работал в Киеве. В интервью Сиб.фм он рассказал о своём творческом пути.