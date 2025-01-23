Новосибирский актёр Яковлев-Суханов высказался об уехавших из России артистах

Новосибирский актёр Юрий Яковлев-Суханов, известный своей работой на театральной сцене и участием в кинопроектах, поделился своим мнением об артистах, покинувших Россию. В интервью порталу Сиб.фм он заявил, что не понимает попыток публичных деятелей высказываться на темы, в которых они не разбираются.

«Сейчас идёт много перегибов во всех сферах — в спорте, культуре и во многом другом, — отметил Яковлев-Суханов. — Я вижу, как некоторые голливудские актёры, например Морган Фримен, записывают ролики с критикой России. Но откуда они знают? Они были в России?»

Актёр подчеркнул, что считает вмешательство артистов в политические вопросы ошибкой:

«У каждого есть своя сфера, где он может быть полезен и выразить себя. А если хочешь говорить о сложных темах, уходи из профессии и становись политологом или журналистом, чтобы разобраться досконально. Гражданская позиция должна быть, но её можно проявлять в творчестве — через рассказы, фильмы, образы».

Юрий Яковлев-Суханов также отметил, что уважает тех, кто занимается реальной работой на местах.

«Вот журналистки, например. Едут в горячие точки, несмотря на страх, ведут репортажи с места событий. Это достойно уважения», — добавил актёр.

Сам актёр, который несколько лет жил и работал в Киеве, подчёркивает, что культура и искусство должны оставаться вне политики.