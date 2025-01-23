Новосибирцам рассказали, какие выплаты проиндексируют в ближайшее время

В ближайшее время жителей Новосибирской области ожидает масштабная индексация выплат от государства.

Президент России Владимир Путин дал соответствующее поручение во время совещания по экономическим вопросам. Об этом пишет МК в Новосибирске.

По словам главы государства, страховые пенсии по старости вырастут на 9,5 процента. Стоит отметить, что выплаты за январь также будут дополнительно задним числом проиндексированы.

Увеличатся и военные пенсии,, включая за выслугу лет, по инвалидности и потере кормильца. Они также вырастут на уровень инфляции в прошлом году, то есть на 9,5 процента.

Не забыли и про социальные выплаты. В их число входит и материнский капитал. Их также проиндексируют.