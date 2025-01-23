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общество

Об увеличении пени по долгам за ЖКХ рассказали в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В регионе увеличатся пени по долгам за ЖКХ.

Как сообщает портал МК в Новосибирске, в 2025 году за несвоевременную оплату коммунальных услуг россияне могут платить больше положенного. Это связано с тем, что пени за такие услуги будут рассчитываться на основе ключевой ставки Центробанка.

Известно, что ранее применялся льготный режим, при котором размер пени был установлен на уровне 9,5%, однако в новом постановлении указано, что этот режим будет действовать только до 1 января 2025 года.

Теперь с начала нового года расчет будет производиться по действующей ключевой ставке в 21%.

Напомним, что рядом с Новосибирской областью построят атомную электростанцию

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Валерия Митрохина
Журналист

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