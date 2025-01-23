Объемы автокредитования снизились в Новосибирской области

В Новосибирской области наблюдается снижение объемов автокредитования.

По данным Национального бюро кредитных историй, в четвертом квартале 2024 года сумма выданных автокредитов составила 387,3 миллиарда рублей, что на 44,9% меньше, чем в третьем квартале. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы снизились на 16,1%. Об этом пишет «Лента.ру».

Количество выданных автокредитов также уменьшилось: с 482,5 тысяч в третьем квартале до 295,4 тысяч в четвертом.

Несмотря на общую тенденцию, отдельные банки продемонстрировали рост объемов автокредитования. Один из российских банков в 2024 году предоставил более 30 тысяч автокредитов в Сибирском федеральном округе на общую сумму 36,5 миллиарда рублей, что более чем вдвое превышает результат предыдущего года. Среди регионов-лидеров автокредитования в Сибири — Красноярский край (8,3 млрд рублей), Новосибирская область (7,3 млрд рублей) и Иркутская область (свыше 6 млрд рублей).

Средний размер автокредита в Новосибирской области составил 1,46 миллиона рублей в ноябре 2024 года и 1,54 миллиона рублей в октябре.

С 1 октября 2025 года Банк России планирует ввести новые требования для получения автокредитов. Кредитные организации будут обязаны запрашивать подтверждение дохода при выдаче кредита на сумму свыше 1 миллиона рублей.