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общество

Передвижная выставка «Женщины на войне» к 80-летию Победы открылась в пригородном вокзале Новосибирска

Фото: ОАО «РЖД»

В галерее пригородного вокзала Новосибирск-Главный открылась передвижная выставка «Женщины на войне», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, объявленного в России в 2025 году.

Выставка организована при поддержке ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Экспозиция отражает подвиги женщин, которые отважно сражались за Родину, мужественно справлялись с фронтовым бытом и самоотверженно трудились в тылу.

Выставка будет работать до конца июня 2025 года. Вход бесплатный.

#РЖД #Победа #выставка
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Александр Борисов
журналист

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