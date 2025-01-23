После штормового ветра в Новосибирской области вернули электроснабжение

Полностью вернули электроснабжение после шторма в регионе.

Сегодня, 23 января 2025 года, в пресс-службе «Россети Новосибирск» сообщили о том, что в Новосибирской области полностью восстановили электроснабжение после сильнейшего штормового ветра, который накрыл регион 22 января.

«Всего за период шторма в электросетях региона зафиксировано более 130 технологических нарушений, вызванных повреждениями ЛЭП и подстанций из-за шквалистого ветра, метелей и обильных осадков с резким понижением температуры», — уточнили в компании.

Напомним, что в Новосибирской области на федеральных трассах сняли ограничения из-за штормового ветра