Приоритетная задача - поддержка участников СВО: мэр Кудрявцев открыл новый реабилитационный центр для защитников Отечества

Центр реабилитации для участников СВО и инвалидов открылся на правом берегу. Задача, поставленная мэром Новосибирска Максимом Кудрявцевым, выполнена: новое отделение Комплексного центра социального обслуживания Дзержинского района начинает работу на проспекте Дзержинского, 5.

«Поддержка участников специальной военной операции, членов их семей – задача, имеющая максимальный приоритет для Новосибирска. В 2023 году в Ленинском районе мы открыли первый реабилитационный центр для участников СВО. Здесь военнослужащие, получившие ранения, контузии в ходе боевых действий, могут пройти курс восстановления, получить социальную, медицинскую, психологическую помощь. И учитывая территориальную, транспортную доступность, было решено создать аналогичный центр на правом берегу», – отметил мэр Кудрявцев.

Площадкой для второго центра реабилитации участников СВО в Новосибирске стало помещение одного из отделений Комплексного центра социального обслуживания населения Дзержинского района. Стоимость проекта составила 18,7 млн рублей. Из них 11,5 млн рублей вложено в ремонтные работы, 6,6 млн рублей направлено на приобретение необходимого оборудования. В результате создано современное пространство для реабилитации участников специальной военной операции и инвалидов старше 18 лет.

Новая реабилитационная площадка будет несколько отличаться от центра, расположенного в левобережье, отметила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Потапова. По ее словам, концепцию центра реабилитации на проспекте Дзержинского создавали, исходя из технических особенностей выделенного помещения. Основной здесь будет физическая реабилитация с использованием специальных тренажеров. «Также большое внимание будет уделяться психологическим мероприятиям с применением различных тренингов, арт-технологий и технологий виртуальной реальности», – рассказала Ольга Потапова.

Пространство отделения социальной реабилитации участников СВО и инвалидов на проспекте Дзержинского, 5 разделили на несколько функциональных зон.

Зона индивидуального консультирования предназначена для проведения индивидуальных психологических консультаций, диагностики, тестирования, коррекционных занятий с использованием классических и инновационных методик работы.

Смарт-зона – это многофункциональное пространство для проведения мероприятий различного формата: встреч, лекториев, выставок, групповых психологических тренингов, онлайн-обучения.

В зоне физкультуры и реабилитации разместили тренажеры для восстановления после перенесенных травм, оперативного лечения, инсультов.

Цифровая зона, или зона VR, предоставляет возможность для просмотра интернет-контента, выхода в социальные сервисы. Здесь можно в режиме онлайн оформить документы для получения мер социальной поддержки, получить медицинскую консультацию или пообщаться с руководителем учреждения. Кроме этого, закуплено оборудование и программное обеспечение для проведения виртуальной реабилитации.

Как отметила директор муниципального бюджетного учреждения «Городской комплексный центр социального обслуживания населения» Наталья Хомлянская, отделение социальной реабилитации для участников СВО и инвалидов на правом берегу обеспечено квалифицированными специалистами, в числе которых инструкторы по физкультуре, специалисты по социальной работе, информационным ресурсам, помощник по оказанию технической помощи инвалидам, психолог. Услугами специалистов смогут пользоваться как участники СВО, так и члены их семей. По словам организаторов реабилитационной площадки, в основном это жители Дзержинского и Калининского районов. Но как подчеркнула начальник департамента по социальной политике мэрии Ольга Потапова, центр готов принимать и жителей других районов Новосибирска, а также прилегающих районов Новосибирской области.

Президентом России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. Поддержка участников специальной военной операции остается одной из главных задач, стоящих перед мэрией Новосибирска. На первый план выходят вопросы организации комплексной реабилитации демобилизовавшихся и военнослужащих, получивших ранение в ходе боевых действий. По словам мэра Максима Кудрявцева, в Новосибирске уже выделена площадка для третьего центра реабилитации участников СВО. Его планируют открыть на улице Чехова в Октябрьском районе уже в этом году. Еще одну реабилитационную площадку планируется создать на территории Центрального округа.