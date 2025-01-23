Размер и порядок оформления единого детского пособия с 1 января 2025 года – пошаговая инструкция

Единое, универсальное пособие объединяет сразу шесть федеральных ежемесячных пособий. Правила его оформления изменились в 2025 году.

Порядок назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка регулируется Постановлением Правительства РФ от 16.12.2022 № 2330.

Кому положена единая выплата?

Семьи с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 12 недель, с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с учетом комплексной оценки нуждаемости. Минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 минимальных размера труда (минимум 89 760 ₽ за 12 месяцев).

Что учитывается при расчёте доходов семьи?

· доходы от трудовой деятельности (найм, самозанятость, предпринимательство);

· авторские гонорары;

· пенсия;

· стипендия;

· банковские вклады;

· выигрыши;

· социальные выплаты;

· алименты;

· доходы от продажи или сдачи в аренду имущества;

· доходы, полученные за пределами РФ.

Какие документы предоставить при оформлении?

- заявление (через портал Госуслуги, лично в МФЦ или отделении СФР);

- паспорт гражданина РФ с постоянной регистрацией (пропиской);

- сведения о доходах и имуществе.

Обновляется и подаётся заново каждый год.

Что изменилось в 2025 году в назначении единого пособия?

1. Упрощена и ускорена процедура оформления пособия для тех, кто его уже получает (можно подать единое заявление сразу на всех детей для оформления пособия на следующий период через личный кабинет на портале Госуслуги).

2. Синхронизированы все периоды получения единого пособия на всех детей. С 1 января 2025 года родители смогут подать заявление на всех детей одновременно, но по завершению срока выплаты пособия на хотя бы одного из них.

3. Отменён учёт госвыплат военнослужащим. При комплексной оценке нуждаемости по новым правилам при назначении единого пособия на детей и беременных женщин не будут учитываться государственные выплаты военнослужащим и членам их семей, которые были произведены в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях.