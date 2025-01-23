Роды девочек, брошенные малыши и конфликты в школах. Омбудсмен Надежда Болтенко рассказала о защите прав детей в Новосибирской области

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко стала гостем редакции Сиб.фм и поделилась результатами работы в 2024 году, а также ответила на актуальные вопросы журналистов в сфере защиты несовершеннолетних.

Главное ­ — вернуть ребенка в семью

— Надежда Николаевна, каким был 2024 год для Аппарата уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области? С какими вопросами к вам обращались жители региона и какими результатами в целом вы гордитесь?

— Не могу сказать, что этот год чем-то отличался от предыдущих. Я в этой должности пять лет, и, по сути, все проблемы всегда одинаковые. Немного увеличилось количество устных и письменных обращений. В прошлом году было 2915, в этом — 3188. В 2024 году очень активно работали с тематическими приемами — когда он проходит совместно с профильными министерствами (Минтруд, Минобр, Минздрав) и с представителями правовых органов.

Было три крупных, знаковых и очень необходимых приема. Первый — с прокурором области Александром Бучманом. Сейчас мы работаем четко. За это благодарна всему коллективу прокуратуры. Например, были проблемы в Чикской школе Коченевского района, когда нарушался подвоз детей в школу, отсутствовало горячее питание, нарастали конфликты среди учеников, между родителями и педагогическим коллективом. Мы оперативно вмешались и до сих пор контролируем эту ситуацию.

Второй — это наши приставы. На первом месте в 2024 году были обращения, связанные с семьей. Это право жить ребенку в семье. Мы с судебными приставами, с руководителем и его представителями неплохо отработали эти проблемы. Вопросы касались выплаты алиментов, права на материальное обеспечение детей, определения места жительства ребенка (когда есть решение суда, и ребенок должен воспитываться у мамы, а папа не отдает, или наоборот). В 2025 году мы продолжим работать со службой медиации. Когда возникает конфликт между родителями, как правило, этот конфликт — не борьба за ребенка, а желание насолить друг другу. Мы вместе с нашим психологическим городским центром «Родник» организовали работу с психологами, педагогами. У нас заключено соглашение, где мы говорим родителям, как нужно поступить. Находим правильные слова.

Третий — это работа совместно с представителями УМВД. Работали с учениками общеобразовательных школ, с детьми из специализированных классов. Ну и, конечно, работали с детьми, которые уже вступили в конфликт с законом. Решали ситуации, когда несовершеннолетних помещали в центры временного содержания, которые находятся при УМВД. Нашей задачей было не просто поместить ребенка, а проработать проблему с психологами. Через месяц мы принимали участие в профилактической работе с несовершеннолетним, когда он возвращался в ту же семью, среду и обстановку. В этом году мы продолжим такое развитие.

Из 171 ребенка, который был помещен в Центр временного содержания за прошлый год, 21 был повторно помещен. Речь идет о детях старше 14 лет.

Мы уже отработали с ГУФСИН момент социализации детей, которые сегодня находятся в колонии. У нас стоит задача, чтобы, когда они вернулись в нормальную жизнь, получили образование, сдали ЕГЭ, ОГЭ.

Также мы работаем над развитием трудовой занятости непосредственно в колонии. Последний раз выезжали с прокурором в область и заметили большие изменения: трудовая занятость, обучение. Думаю, что ребята выйдут уже с какой-то профессией на свободу.

Буквально на днях мы получили 100 фильмов, которые будем показывать в местах, где находятся наши ребятишки: колонии, СИЗО, центр временного содержания несовершеннолетних, специальные учебно-воспитательные учреждения. Читать ведь не все дети любят, правильно? И чем им заняться в колонии? Мы поставили задачу, что в этом году ребята будут смотреть те фильмы, на которых выросли мы. Это поможет им настроится на нормальную, хорошую жизнь. Через эти фильмы мы будем воспитывать патриотизм.

— Какие основные проблемы в области защиты прав детей стоят сейчас наиболее остро в Новосибирской области?

— Вопросы, связанные с правом жить в семье, и защиты от насилия, а также вопросы образования. К сожалению, остается напряженная ситуация по количеству преступлений, совершенных против половой неприкосновенности. Мы видим тенденцию преступлений, которые совершают несовершеннолетние и против них.

Как и в предыдущие годы, остается вопрос по конфликтам в школах среди учеников, родителей, педагогов. Совместно с педагогическим университетом мы активно весь год работали по развитию служб медиации в школах. Мы собрали директоров школ Октябрьского района, чтобы понять, почему это происходит. Увидели, что, к сожалению, не все руководители школ заинтересованы, чтобы эта служба работала. Служба медиации должна быть как среди учеников, так и среди педагогов и родителей. Эта работа будет продолжена, департамент и министерство нас поддерживают. Все мы, начиная от директора и заканчивая ребятишками, активно вникаем в конфликт, ищем методы воздействия. В тех школах, где работают службы медиации, конфликтов практически нет.

Остаются вопросы по защите материальных прав ребенка, связанных с алиментами, субсидиями, ну и, конечно, жилищные вопросы. Каждый год на территории Новосибирской области растет предоставление жилья для детей-сирот.

К сожалению, прошлый год у нас оказался тревожным по гибели детей от внешних причин. Даже есть незначительный рост. Это связано и со смертью детей при пожарах, на воде и от законченных суицидов. Я благодарю Министерство образования, лично Марию Наильевну Жафярову, министра, что изменился подход к работе с детьми с различными психоэмоциональными расстройствами, деструктивным поведением. Мы понимаем, как им сложно. Наш регион вошел в пилотный проект по профилактике деструктивных поведений среди жителей. У нас отработана очень интересная программа, пошаговый алгоритм. Наша задача — чтобы сегодня все сотрудники прониклись этим и начали выполнять эти действия.

Что касается профилактики гибели детей при пожарах, то мы вместе с министром МЧС ищем пути решения проблемы. Сегодня средств из областного бюджета на установку датчиков противопожарных систем выделяется достаточно. Практически у всех многодетных семей дома эти датчики установлены. Но, к сожалению, не всегда родители ведут себя ответственно и понимают, что безопасность и жизнь детей зависит от них. Были случаи, когда просто-напросто эти датчики убирали, они не срабатывали, и ребенок погибал в пожаре.

Что касается гибели детей на воде. Несмотря на то, что в 2024 году была проделана колоссальная работа, снова все упирается в родителей. Родители приводят детей на водоем, который не является местом для проведения летнего отдыха и купания. Сидят, распивают напитки, дети плескаются, взрослые не успевают, ребенок погибает. Продолжим работать с полицией, со спасательными службами. Главы районов тоже подключились: делали ограждения, устанавливали знаки.

Когда мы анализируем и видим социальное неблагополучие в семьях, как правило, встает вопрос о том, что ребенка нужно забрать. На 80% это связано с алкогольной зависимостью и с другими видами зависимости родителей. В этом году мы запланировали решить, как можно помочь этим родителям, чтобы не лишать и не ограничивать их в правах. Цель такая: чтобы реабилитация проходила вместе с детьми. Родители будут видеть, что у ребенка все хорошо, чтобы не терялись детско-родительские отношения.

Еще одна проблема — это досуговая и трудовая занятость детей. Мы встретились с руководителями промышленных предприятий, с главами администрации — и решили разработать такую модель, по которой всем было бы понятно, как работать с профориентацией.

В прошлом году тех детей, которые попали в конфликт с законом, из ПДН вместе с родителями приводили в новую библиотеку. Мы не говорили им «читайте», а предлагали посещать такие учреждения, где можно заниматься, смотреть, что может быть интересно. Продолжим развитие социальных театров, в которые вовлекаются ребята, находящиеся в конфликте с законом. В прошлом году мы организовали несколько целевых смен. Наши ребята заезжали в театральный институт, дом творчества «Заельцовский». Было 30 детей, их разбили на 6 групп, и артисты с ними работали. Например, давали определенную жизненную ситуацию и сценически проживали ее.

Год выдался удачным в плане подростковых центров. Последний открыли на Плющихинском, в Октябрьском районе. В Барабинске есть подростковый клуб под названием «Вокзал, зал ожидания». Раньше ребята тусовались в помещении Барабинского вокзала. А сегодня для них создан такой клуб. Они сами придумали креативное название. Очень бы хотелось, чтобы таких центров развивалось больше.

— Следите ли вы за тем, как обстоят дела с защитой детей в интернете? Были ли жалобы и сколько?

— В 2024 году в Аппарат поступило 24 обращения об отмене концертов, связанных с нарушением прав несовершеннолетних на доступ к информации и информационную безопасность, однако эти обращения не содержали в себе сведений о нарушении прав детей в сети интернет.

Считаю, необходимы просветительские мероприятия в образовательных учреждениях. Всегда важно помнить, что безопасность в интернете зависит от осведомленности и внимательности. Родителям необходимо объяснять детям, что нужно с осторожностью подходить к любому подозрительному контенту и не делиться личной информацией.

Заключение браков и роды несовершеннолетних

— Какова статистика беременности среди несовершеннолетних в Новосибирской области? Есть ли тенденция к росту или снижению таких случаев?

— Стали мамами в 2024 году 163 несовершеннолетние девушки. В 2023-м их было 153. Каждая мамочка попала в мое поле зрения. Мы выстроили через социальные службы поддержку. И я благодарю те семьи, где родители поддержали своих детей. Со всеми семьями мы продолжаем работу. Среди них есть те, которые не нуждаются в помощи, а где-то мы опекаем, помогаем.

Наибольшее количество несовершеннолетних беременных было в следующих районах города:

– Кировский;

– Ленинский;

– Калининский;

– некоторые районы области.

— Сколько лет было самой юной маме?

—Всем больше 14 лет. Мы обращаем внимание на возраст.

— Сколько девочек и мальчиков до 18 лет вышли замуж в прошлом году?

— Количество несовершеннолетних девушек, вступивших в брак в 2024 году, — 79. Число несовершеннолетних молодых людей — 11. Оба несовершеннолетних, жених и невеста, — 9.

— Достаточно ли в школах Новосибирской области уделяется внимания половому воспитанию? Считаете ли вы, что в регионе нужно больше программ для подростков по сексуальному просвещению?

— С сентября 2024-го Министерством просвещения Российской Федерации рекомендованы программы для образовательных учреждений, которые направлены на понимание роли семьи и значимости семейных ценностей и традиций. Одна из них — «Семьеведение». Изучение этого курса способствует гармоничному развитию человека и гражданина в целом. Дети учатся понимать и выражать свои чувства, разрешать конфликты, в программе также уделяется внимание половому воспитанию несовершеннолетних в средних и старших классах. В 2024 году в рамках реализации проекта «Репродуктивное здоровье подростков» совместно с сотрудниками здравоохранения в школе №151 мы провели семинары с обучающимися среди юношей на тему «От юности к взрослению, что нужно знать о мужском здоровье», для девушек «Вопросы, которые стоит задавать, — заботы о репродуктивном здоровье, важные шаги в жизни».

— В 2024 году было два резонансных случая, когда матери избавлялись от своих новорожденных детей. В первом случае в Новосибирске молодая девушка после домашних родов выбросила пакет с младенцем на помойку. К счастью, ребенка спасли, он выжил. Суд отправил мать в колонию. Можете рассказать о судьбе малыша? Кто сейчас его воспитывает? И есть ли шанс у матери после освобождения из мест лишения свободы восстановиться в родительских правах? Второй случай произошел в феврале-марте 2024 года в Болотнинском районе, когда женщина после домашних родов положила младенца в ведро, которое поставила в подпол на мороз. У женщины есть еще трое старших детей, кто сейчас их воспитывает? И были ли в 2024 году подобные истории, когда матери избавлялись от своих новорожденных детей?

— В обоих случаях дети воспитываются в замещающих семьях, где опекунами являются родственники. Надзор за деятельностью опекунов, соблюдению прав и законных интересов несовершеннолетних осуществляется органами опеки и попечительства.

Что касается шанса у матери младенца по восстановлению в родительских правах после освобождения из мест лишения свободы — у каждого гражданина есть право на обращение в суд с иском о восстановлении в родительских правах. Принятие решения находится исключительно в компетенции суда.

— Каждый раз, когда что-то такое случается, это звучит ужасающе. В связи с этим как вы относитесь к идее беби-боксов?

— Когда я выступила за это в Совете Федерации, мне говорили, мол, сейчас все начнут подкидывать детей. Считаю, зато ребенок будет здоровым. При нашей демографии — это только в плюс будет. Мое мнение не изменилось. Есть такая практика в регионах. Это не запрещено. Новосибирск к этому не смог подключиться. Думаю, что беби-боксы должны быть. Особенно в неблагополучных районах. Я не думаю, что все сразу пойдут в беби-боксы складывать детей. По крайней мере это лучше, чем мать ребенка на остановке или в мусорном баке оставит.

— Как вы оцениваете обстановку с социальным сиротством в Новосибирской области? Какие инструменты по ее профилактике вы применяете, есть ли у новосибирцев какой-то уникальный опыт, которым вы готовы поделиться?

— Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Новосибирской области сегодня составляет 7876.

За последние годы, уже на протяжении 5 лет, в Новосибирской области отмечается ежегодное снижение на 3–4 % общего количества детей, оставшихся без попечения родителей.

При этом почти абсолютное большинство детей — 7249 человек (это около 93 %), — проживают в 5014 замещающих семьях (в опекаемых — 4100 детей, приемных — 3149 детей).

В детских домах проживают 390 несовершеннолетних. С каждым годом там снижается количество воспитанников (для сравнения — в 2022 году в организациях проживали 469 детей). В Новосибирской области действует семь центров помощи детям-сиротам и один дом-интернат (Oяшинский для детей-инвалидов).

Основные задачи по снижению социального сиротства:

– работа с семьей на ранних стадиях;

– диагностика и социальный анализ семьи с целью выявления конкретных проблем;

– индивидуальный подход по устранению и решению выявленных проблем (устранению причин трудной жизненной ситуации в семье);

– индивидуальное сопровождение семьи;

– использование и привлечение различных ресурсов (государственных и благотворительных).

Особое внимание уделяем первичной профилактике, оказанию помощи семьям с детьми, находящимся на раннем этапе кризиса, — точечно и конкретно разрешать проблемные ситуации в семье.

За последние три года внедрено более 150 практик и технологий сопровождения семей с детьми:

– площадки для семейной реабилитации;

– школы осознанного родительства;

– открытые пространства для досуговой занятости подростков;

– уличные социальные службы.

В области открываются семейные многофункциональные центры (единые социальные МФЦ). Сегодня уже работают 5 таких МФЦ в Бердске и Искитиме, в Баганском, Искитимском и Сузунском районах Новосибирской области.

Решение проблем детей-мигрантов

— С 1 апреля 2025 года дети мигрантов в России будут обязаны сдавать тесты по русскому языку для поступления в школы. Только после успешного прохождения тестирования они смогут быть приняты в образовательные учреждения страны. Как вы оцениваете эту инициативу? Может ли это повлиять на их доступ к образованию?

— У нас очень много детей, которые прибывают из Таджикистана и Узбекистана. Наблюдается рост несовершеннолетних выходцев Средней Азии, которые поступают в центры временного содержания. Их вылавливают на вокзалах и рынках. Деть некуда, поэтому помещают в центры временного содержания. Я тесно сотрудничаю с диаспорами, с консульствами. Иногда получается, что депортируют родителей или одного из родителей, а ребенка оставляют здесь. Либо когда у мамы нет гражданства, а ребенок рожден в РФ. Решаем совместно, что делать дальше в таких случаях.

Что касается образования, у нас есть подростковый центр на ул. Ереванской, куда ходят подростки из семей иностранных граждан, которые уже получили гражданство РФ. Рядом с центром 77-я школа, где много детей с различными языковыми принадлежностями. Мы продолжим работать над этим вопросом вместе с Институтом современного образования города Новосибирска. Уже сегодня консульства, диаспоры задают вопросы о тестировании детей на знание русского языка перед приемом в школу. Будем решать эти вопросы.

Сейчас также есть дополнительные занятия для детей мигрантов. Есть детский сад в Ленинском районе, где 70% детей из семей иностранных граждан. Их уже там начинают обучать русскому языку.

Встречаются такие нюансы, когда сами родители русского языка не знают. В школе начинается диалог, переводчиком выступает ученик. Считаю, что и родителей надо обучать. Многие не знают не только языка, но и русской культуры, быта.

Очень много молодых родителей, которые выросли в России, и они, конечно, за все наши предложения хватаются, поддерживают и проводят разъяснительную работу среди своих национальных культур.

Помощь семьям бойцов СВО

— Как область помогает детям, чьи родители участвуют в СВО или находятся в сложной жизненной ситуации?

— В Новосибирской области широко действует система мер региональной и федеральной поддержки детям участников СВО. Все семьи, которые имеют право на них, воспользовались. В регионе около 13 500 действующих социальных паспортов семей участников СВО. Все вопросы решаются адресно, эффективно и своевременно.

Меры поддержки детям участников СВО:

– бесплатное питание в школах для учащихся 5–11-х классов;

– бесплатные секции и кружки в детском саду, школе, организациях дополнительного образования;

– компенсация родительской платы за детский сад;

– компенсация за жилищно-коммунальные услуги;

– детей участников СВО зачисляют в первоочередном порядке в детские сады, в группы продленного дня в школе и освобождают от платы в ГПД;

– перевод в детский сад или школу рядом с домом;

– ежемесячное денежное пособие детям военнослужащих, погибших в ходе боевых действий, в размере 1958 рублей;

– пособие детям до окончания обучения в образовательных организациях по очной форме обучения;

– предоставление бесплатных путевок для отдыха и оздоровления для детей участников СВО;

– оказание всех видов медицинской и психолого-педагогической помощи;

– коррекционно-развивающие занятия с логопедом, дефектологом, педагогом-психологом;

– материальная, бытовая и иные виды помощи, социальное обслуживание, ведется посещение семей участников специалистами.

Для семей в Новосибирской области разработано более 20 мер поддержки, среди которых пособия по уходу за детьми, компенсация коммунальных выплат, льготы на проезд и посещение массовых мероприятий, финансовая помощь при подготовке ребенка в школу. Последняя мера действует всего несколько лет, но уже стала хорошим подспорьем в условиях роста цен.

Есть семь обращений, которые связаны с тем, чтобы отцы вернулись домой. Два обращения: отец — участник, дети остались без законных представителей, мама умерла. Есть обращения женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации, и им необходимо, чтобы муж вернулся и занимался воспитанием детей.

Борьба с конфликтами в школах

— Надежда Николаевна, как часто родители, дети жалуются на конфликты в классе, на своих учителей?

— У нас сейчас 364 обращения, связанных с защитой прав на образование, половина из них — это конфликты в школах.

— Кто должен это регулировать?

— Директор школы. Как правило, когда возникает какой-то конфликт в школе, классный руководитель остается один на один с родителями. Но для этого есть конфликтные комиссии в школе и есть директор. Примерно 70% директоров уклоняются, уходят от конфликта. Есть такие директора, которые отказывают во встрече с родителями. Родители к уполномоченному попадают на прием, а к директору — нет. Я об этом постоянно поднимаю вопрос в департаментах.

Последний случай — в школе Коченевского района. Детей из других сел подвозят в то время, когда нет уроков, и они все это время находятся на улице. Родители не могут направить ребенка ни в секцию, ни в музыкальные занятия, потому что идет неразбериха. А директор на это не реагирует. Отсюда конфликт.

– В прошлом году один из резонансных инцидентов произошел в поселке Горный Тогучинского района, когда 12-летний школьник совершал противоправные действия — избивал, вымогал деньги, угрожал. Мальчика отправляли в спецприемник на год, однако уже через некоторое время местные жители видели ребенка на улицах поселка. Можете рассказать об этой истории — ведется ли сейчас какая-то работа с ребенком?

— Он состоял на профилактическом учете в ПДН ОМВД России по Тогучинскому району. С подростком проводилась профилактическая работа, однако на путь исправления он не встал и продолжал совершать преступления. По решению Тогучинского районного суда он помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.

С подростком проводится комплексная реабилитационная работа по оказанию психолого-медико-педагогической помощи, организации его обучения и воспитания.

— Какие меры предпринимаются для защиты детей из неблагополучных семей?

— На территории Новосибирской области действует единый порядок межведомственного взаимодействия органов системы профилактики.

В случае выявления семейного неблагополучия с семьей организуется работа по принципу «единого окна», где дается оценка риска семейного неблагополучия и решением комиссии организуется комплексная индивидуальная работа, в рамках которой акцентируется внимание на решение конкретных проблем семьи.

Меры помощи семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально-опасном положении, включают:

– оказание срочной социальной помощи;

– обеспечение безопасности ребенка;

– оказание психологической помощи;

– содействие родителям в лечении от алкогольной или наркотической зависимости;

– медицинское сопровождение родителя и ребенка;

– улучшение жилищно-бытовых условий;

– содействие в трудоустройстве родителей;

– оказание ухода и присмотра за детьми;

– оказание юридической помощи;

– временное устройство ребенка.

Перед Новым годом я посетила многодетную семью, где воспитываются дети из Луганска. Трое из этих детей с ОВЗ. Я увидела детей абсолютно других. Когда мы их встретили, они были напуганы и растеряны. А сейчас — до того раскрепощенные, любящие дети. Я смотрела и думала, как же родители им помогли. До этого все четверо были в разных детских домах. Нам удалось материально помочь этой семье, и они расширили свои жилищные условия, купили коттедж.