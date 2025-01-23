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общество

Стоит ли ожидать магнитную бурю 23 января — рассказали в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске сообщили о магнитной буре.

По данным сайта Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований, сегодня, 23 января 2025 года, геомагнитный фон не будет превышать более двух баллов.

Однако к вечеру магнитное поле Земли начнёт немного волноваться, что может вызвать слабость у метеозависимых людей. По этой причине специалисты советуют воздержаться от физических нагрузок, чаще бывать на свежем воздухе и правильно питаться.

Ранее Сиб.фм писал, что после штормового ветра в Новосибирской области вернули электроснабжение

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Валерия Митрохина
Журналист

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